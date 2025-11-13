Tavern Keeper : pas de bras, pas de cerveza

Que diriez-vous de replonger un peu dans un univers fantastique avec nos amis les elfes, les nains, les hobbits et les orcs ? Cette fois cependant, point d'anneau unique, point de quête pour détruire le mal absolu, on va juste essayer de gérer une taverne, et ce sera déjà bien assez agité comme ça. Abraracourcix







Pour le reste, il faudra engager des bras cassés employés avec chacun ses capacités en service, cuisine, balayage et réparations, ainsi qu'une foule de traits de personnalité utiles comme "n'aime pas dormir dans une chambre avec plus de trois autres personnes". D'ailleurs, il n'y a pas que nos employés qui sont aussi uniques, mais tous les habitants de ce monde ont cette granularité dans ce qu'ils aiment ou n'aiment pas et il suffira de cliquer sur n'importe quel visiteur pour voir toutes ses caractéristiques. Mettez la pression On commence donc avec un employé qui va déblayer les ruines, puis on va acheter nos premiers meubles et en priorité une tireuse à bière, sans quoi une taverne ne serait pas une taverne, et enfin, on va acheter le principal : la bière. Bière que vous pourrez acquérir auprès du marchand ambulant qui passe chaque matin au marais, ou qui mettra un certain temps à arriver si vous l'achetez dans une autre contrée et que vous n'optez pas pour le service premium à dos de dragon. Bière que votre employé ira chercher pour mettre sur une palette dans votre arrière-cuisine, puis emmènera et engagera dans la tireuse avant de demander à son client ce qu'il veut et d'éventuellement la lui servir. Bien sûr, plus tard, nous aurons une cuisine, une scène pour accueillir des spectacles et peut-être même des chambres.







Des histoires à tour de bras Tout le jeu est raconté par un narrateur. C'est lui qui nous apprend comment jouer, nous donne nos premières informations sur le monde et qui va aussi servir à raconter les histoires uniques de certains personnages qui auront un livre violet au-dessus de leur tête. Le narrateur va alors jouer le maître du jeu et lire le livre dont chaque page décrit une situation cocasse et un dialogue du personnage dont il va imiter la voix et qui proposera ensuite 2 à 3 choix de réponse de votre part pour passer à la page suivante qui fera progresser le dialogue.







Parfois, un des choix aura une icône avec un chiffre à côté, représentant une de vos quatre caractéristiques. Si vous choisissez cette réponse, un tirage aléatoire aura lieu sur une roue avec des runes rouges et vertes. Si vous tombez sur une rouge, c'est un échec. Vous pouvez relancer la roue, mais une quantité de fumée noire vient envahir le dispositif à chaque relance, jusqu'à ce que la roue soit noire et que l'échec soit critique, ou qu'une rune verte tombe, auquel cas, la quantité de fumée noire pourra aussi conduire à un échec ou être bénigne et quand même donner une réussite.



Mon souci avec ces histoires et ces tirages, c'est qu'ils interrompent le jeu de gestion 1.bien trop souvent, 2.deviennent vite lassants par la longueur que la voix off met à les lire (bravo au doubleur anglophone pour sa prestation, mais pas de VF), 3.parce que les choix ont peu de répercussion et qu'il y a peu d'usage des compétences et enfin 4.parce que la réussite ou l'échec du tirage ne changera guère le cours du jeu hormis en ajoutant un peu de chaos. Bref, ça casse le rythme de la partie gestion de taverne et l'humour omniprésent tombe souvent assez à plat, ce qui n'encourage pas à s'y investir. Pousse-Mousse Pour le reste, le jeu est mignon et attache une matérialité à tous les menus. La ligne de temps qui prévient des livraisons et évènements est un théâtre de guignol avec des icônes en carton accrochées à des bâtons, le livre de recettes s'ouvre en trois volets et chaque recette décompose de façon animée sa fabrication comme le plantage du rat crevé sur sa brochette avant flambage de celui-ci. On a aussi un livre de réservation en bois qui se déplie et affiche combien de convives sont prévus et à quelle heure, ainsi que ce qu'ils voudront consommer, sous forme de petites fiches cartonnées, et on peut accepter ou non des réservations de groupes.







Ajoutons à cela de nombreuses couches d'informations couvrant la température des pièces, l'inflammabilité des objets et la portée des braises des feux, la quantité de saleté... la partie gestion est vraiment très complète. Les employés ont un tableau d'emploi du temps entièrement réglable où on peut choisir leur période d'activité et quelles sont celles-ci, et on peut aussi les exclure de certaines pièces pour les spécialiser. Les pièces sont définies par le sol qu'on leur attribue, puis des mobiliers adaptés au type de pièce sont proposés, avec des variantes. Bref, c'est vraiment très complet.



Enfin, chaque niveau est différent du précédent. Le premier dans les marais pose les bases du débit de boissons jusqu'à la première étoile sur cinq que compte le classement Gault et Millaut de l'époque. Le suivant se passe chez les hobbits et nous fera monter jusqu'à la deuxième étoile, rajoutant la cuisine et les toilettes. Le troisième est dans le désert des orcs. Là aussi, on est bridé à 2 étoiles, mais des tempêtes de sable viendront surchauffer l'air et les insectes voudront vous pourrir la vie tandis que les orcs chanteront parfois (mal) une chanson. Mise en bière Vous sentez sûrement arriver le "mais" parce que oui, plusieurs choses me chagrinent. La première, ce sont les histoires. Pas drôles, trop nombreuses, qui viennent casser le rythme, tout comme la génie de la bibine qui nous est fournie dès le début par la Guilde des Tavernes et qui va certes nous aider, mais aussi nous interrompre, elle aussi, fréquemment pour tout et pour rien. Et comme les personnages ont beaucoup d'inertie, vu qu'ils effectuent vraiment toutes les actions demandées, on passera fréquemment le temps en x2 ou x3, sauf que chaque livraison, histoire ou notification nous ramènera en vitesse x1, cassant là aussi notre rythme.







Il est aussi dommage que du fait de son statut d'accès anticipé, notre taverne ne puisse monter qu'au rang 1 ou 2 étoiles. Si on peut comprendre que c'est le tutoriel et que c'est progressif, c'est quand même frustrant de devoir quitter un lieu qui a fini par tourner grâce à nos efforts, mais qui reste loin de son plein potentiel. Chaque scénario/niveau peut aussi se jouer en mode libre, mais là aussi le niveau max est bridé à 2.5 étoiles. On devra donc attendre que les développeurs ajoutent le contenu manquant pour atteindre les 5 étoiles (alors que des objets 5 étoiles existent) et les 3 scénarii venant s'ajouter aux six disponibles actuellement.



Tavern Keeper est en accès anticipé et ça explique sans doute que malgré une stabilité et un framerate impeccables, des problèmes de rythme ou de balance soient perceptibles. Pour autant Greenheart Games veille au grain, car ils ont déjà sorti pas moins de 33 mises à jour pour le jeu en seulement huit jours ! Je leur ai soumis un problème avec la liste des stocks qui, hasard ou conséquence de mon rapport, a été corrigé le lendemain. Je veux donc croire que grâce à sa base de jeu solide et à son souci du détail, le jeu va se peaufiner et devenir d'ici sa sortie en 1.0 dans plus ou moins une année, une agréable et amusante gestion de taverne médiévale fantastique. Tout est en place pour cela en tout cas.

