Laser Dance est déjà un indispensable

Thomas Van Bouwel fait partie de ces créateurs qui ont épousé et démocratisé la VR à chaque étape de son développement. Après une première petite claque avec son puzzler 3D de manipulation d'objets à destination du Quest première génération, Cubism , il n'a eu de cesse de l'améliorer au fur et à mesure des changements technologiques. Support initial des mains, gestion du repositionnement dans l'espace, mode réalité mixte et bien d'autres choses. Autant vous dire que j'attendais avec impatience son nouveau projet, Laser Dance





Le jeu fait appel à tout ce que le Quest 3 à de mieux : suivi avancé des mains et du haut du corps, passthrough couleur haute résolution et scan haut définition de l'environnement. Et c'est en combinant ces trois facteurs que le jeu réussi haut-la-main son pari, malgré une durée de vie assez limitée dans son accès anticipé. Déjà, le jeu est brut de décoffrage et ne s'embête pas avec une quelconque justification scénaristique. Au premier démarrage, il nous propose de scanner à nouveau notre pièce pour être certain du positionnement de chaque objet puis nous propose de positionner deux boutons géants à la verticale aux deux extrémités de la pièce. Une fois le second bouton en place, son support bascule dans le mur pour faire apparaitre le menu du jeu et son gros bouton "campagne". En guise de hors d'oeuvre pour cette première version, 18 "missions" découpées en trois actes qui vont peu à peu mettre notre corps à rude épreuve.



Avec ce nouveau jeu, le développeur nous transporte dans une mission impossible nous demandant de nous frayer un chemin entre des lasers qui sillonnent notre appartement en se contorsionnant pour éviter de toucher les rayons, à la manière de Catherine Zeta-Jones dans Haute Voltige (oui ça ne nous rajeunit pas).

On commence soft avec une première série de six missions autour du premier type de lasers, ceux de couleur rouge. Le challenge n'est pas encore très relevé, car on a affaire à des lasers fixes dans l'environnement. On découvre alors toute l'ingéniosité du titre qui se base effectivement sur le scan de notre pièce pour positionner correctement les lasers dans la pièce et éviter de nous faire passer par-dessus notre table basse. Chaque mission consiste en une série de cinq ou six aller-retours entre les deux boutons. A chaque pression du bouton au bout de la pièce, la série de lasers change de position et nous demande d'aller presser le bouton de l'autre côté. Simple, mais diablement efficace. Les lasers font des "bzzt-bzzt" caractéristiques de lasers/néons lorsqu'on approche trop près notre tête et nous demandent bientôt de nous contorsionner et ramper au sol sur le dos, juste au-dessous des lasers. Du génie. Le jeu utilise les fonctionnalités de suivi du casque pour traquer évidemment notre tête, mais également nos mains et par extension notre colonne vertébrale, jusqu'aux fesses (en se basant sur notre taille pour extrapoler le haut du corps), ce qui représente tout de même un challenge.





Là encore, c'est épuré, didactique, très efficace. Plus loin dans la campagne, on débloque un nouveau type de lasers, de couleur bleue qui, eux, s'allument et s'éteignent à intervalles réguliers. Ici, il faut avoir l'oeil pour repérer les patterns, les zones blanches dans lesquelles les lasers ne pointent pas et s'élancer en dansant autour des rayons.



Et même si les jambes et les pieds ne font jamais sonner les lasers lorsqu'on les traverse, on est invités à se prendre au jeu, à onduler entre les rayons et sauter par-dessus des groupes de lasers au sol pour les éviter. La seconde partie du jeu introduit des lasers de couleur jaune qui eux pivotent et ondulent en continu sur un point d'ancrage (le centre du rayon ou ses extrémités). Le défi se corse, on doit vraiment jouer avec notre corps pour éviter les rayons, et il n'est pas rare de se faire rattraper par un laser derrière nous. Lorsqu'on fait sonner un laser, le jeu se met en pause et nous demande de revenir au dernier bouton pressé pour retenter l'aventure. En prime, il nous montre en surbrillance dans notre pièce une représentation 3D fil de fer de notre avatar avec le casque, les bras et mains, ainsi que la colonne et le point exact du touché du laser.

Combiné aux deux autres, ils donnent pas mal de fil à retordre sur les toutes dernières missions du jeu et on se surprend à terminer en sueur après une petite heure de jeu, soit le temps qu'il faut pour venir à bout des puzzles sans se presser et en jouant le jeu. Et si cela ne suffit pas, le jeu dispose de challenges supplémentaires dont un mode chronométré qui fait courir comme il faut dans la pièce en un temps limité ou un mode hardcore qui demande de terminer chaque groupe de missions sans se faire toucher une seule fois. Le jeu regorge en outre de petits détails comme les traces noires laissées par les brulures de laser sur vos murs (et qui accessoirement nous aident à repérer les zones où l'on sera en sécurité lors du prochain déplacement), et une représentation 3D exacte de votre pièce scannée lors du briefing de chaque mission.



Si le contenu est évidemment assez léger pour l'instant, le développeur annonce déjà la couleur avec un nouveau type de laser en approche, et des défis supplémentaires qui forceront la rejouabilité. En tout cas, le développeur a un canevas solide pour expérimenter de nouvelles manières de jouer avec ses lasers, on comprend pourquoi il a pris du temps pour faire une application irréprochable techniquement parlant qui ne demande désormais qu'à délivrer du contenu.



