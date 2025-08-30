Présent sur la scène publique ainsi que dans une version avec un peu plus de contenu pour la presse, j’ai pu essayer Sonic Racing: Crossworlds, le jeu de course de Sega mettant en scène toutes ses mascottes et personnages. Immédiatement, une question nous brûle tous les lèvres : pourquoi Sonic est en voiture, alors qu’il court super vite ?

Parlons tout de suite de l’éléphant au milieu de la pièce : Oui, Sonic Racing: Crossworlds est un concurrent direct à Mario Kart 8 Deluxe et Mario Kart World . C’est un jeu de course arcade avec des circuits, plein de personnages, et des objets en courses. Alors effectivement, le combat risque d’être compliqué sur les consoles de Nintendo, mais avec ce nouvel épisode, Sonic Team apporte pas mal de nouveautés pour être finalement assez intéressant. Évidemment, le changement principal de cet épisode ne tient pas dans son univers. On déboule toujours à fond la caisse sur des circuits de l’univers de Sonic the Hedgehog, et c’est toujours aussi coloré et plaisant.Ici,. Le fonctionnement est finalement assez simple, mais efficace, puisqu’il garde la dynamique d’une course sans trop casser le rythme. Concrètement, cela se matérialise par un portail débarquant lors du second tour de circuit, nous téléportant automatiquement sur un autre circuit pendant un tour, pour au final nous faire revenir sur le tracé de base pour un dernier tour. C’est, en plus du fait que ce portail propose deux destinations au choix lors de son activation. Cela donne une vraie variété de course et permet même de donner un peu de piment suite au choix de la destination.Est-ce que j’ai trouvé cela mieux que les transitions de circuits de Mario Kart World ? Et bien, oui et non. Oui parce que les développeurs ont eu la bonne idée de ne pas faire des portions toutes droites. On est face à de vrais tracés intéressants, avec des portions dans les airs, sur mer et sur terre, permettant de faire un vrai changement de décors. Mais non aussi, caret déroutante.Pour ce qui est de tenir un volant, Sega sait par contre totalement comment faire. Ici,, qui aurait pu sortir sur une borne sans aucun souci. Les premiers virages sont assez compliqués, avec un véhicule qui tient le bitume comme dans Out Run, mais dès que l’on a compris comment maîtriser les dérapages, c’est déjà bien plus simple. On enchaîne tout cela assez facilement, ajoutant les, ou d’autres turbos après un saut suivi d’une figure. Et même si sur le papier, cela peut très fortement ressembler à la licence de Nintendo, ce n’est pas du tout la même manière de conduire.Cette conduite un peu brute s’accompagne d’une assez bonne vitesse (dans l'équivant du 150cc dans Mario Kart), ce qui est normal pour un jeu Sonic. C’est, mais attention tout de même. Comme je le disais précédemment, il est nécessaire de bien maîtriser son véhicule, sous peine de se cogner dans tous les murs de la piste, mais aussi de galérer dans l’eau et dans les airs. Il faudra peut-être, ce qui pourrait en dérouter plus d’un.Du côté du contenu, cette version de démo n’était évidemment pas complète, mais j’ai pu constater que, malheureusement, ce. On y trouve l’inévitable mode solo Grand Prix (chacun étant composé de 4 courses), un mode en ligne avec du crossplay, l’Aire de compétition (sorte de mini jeu avec 6 formats de course), le mode Contre la Montre pour s’améliorer, les courses personnalisées et enfin, le multijoueur local jusqu'à quatre joueurs en écran splitté, et aussi le mode sans fil local sur Switch et Switch 2 pouvant se jouer de 2 à 8 joueurs. C’est du classique, mais de l’efficace et je pense ne pas avoir besoin de vous préciser tout cela en détail.Pour ce qui est des personnages, là aussi, Sega bourrine bien comme il faut avec Sonic et ses potes, mais aussi des personnages comme Joker de Persona 5, Hatsune Miku, mais aussi Ichiban Kasuga de Yakuza. Et il restait encore des cases vides, probablement pour accueillir les personnages déjà listés dans les DLC à venir, provenant de Mojang Studios, Nickelodeon et Namco.Deux autres choses intéressantes sont ressorties de ma session. La première étant la possibilité de. Par exemple sur ma bagnole, j’ai pu changer l’avant, l’arrière, les roues, les couleurs, mettre des stickers un peu partout et où je veux… Sur cela, Sega y est allé à fond, ça fait vraiment plaisir, surtout que toutes ces modifications ont une incidence plus ou moins grande sur les caractéristiques du véhicule. Les possibilités d'améliorations sont donc énormes, sachant que les personnages ont aussi chacun leur statistiques. L’autre petit truc est. Alors même s’il parle trop à en devenir pénible, cela met un peu de sel et permet d’avoir quelques bonus ici et là, notamment des points.Enfin, la partie technique est probablement celle qui pourrait faire le plus parler, tout simplement parce que ce n’est pas forcément une claque technique. On reste tout de même sur de l’enchaînement de circuits et non un monde ouvert sans chargement, alors que nous aurions pu nous attendre à mieux. Surtout que dans mon cas, je l’ai essayé sur une PS5. Ce n’est, notamment les décors de fond et les quelques personnages en bord de route. Je peux aussi noter un certain bordel ambiant par moment, à ne plus trop savoir qui vient de nous balancer un objet, qui vient de nous dépasser, etc. Mais cela fait aussi partie du plaisir de jeu !