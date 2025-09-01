PREVIEW
Gamescom 2025 : premiers vélociraptors avec Ferocious
Sur le papier, Ferocious a tout pour me plaire : une île perdue, une grande jungle, des dinosaures, des méchants qui font des trucs de méchants, des armes, un peu de survie, et un scénario qui tire très largement vers la série Z. En plus, ce FPS a l’air d’être magnifique. Oui, mais en fait…Ferocious n’était pas le jeu le plus attendu de la Gamescom 2025, ni même le plus connu. Mais j’ai voulu l’essayer, ne serait-ce que pour voir ce que peut donner un titre de cette ambition, développé par la toute petite équipe de OMYOG (deux personnes apparemment, en tout cas, pas beaucoup plus). Et quand je dis ambition, cela fait écho à la bande-annonce présente sur sa page Steam, qui avait l’air d’envoyer sévère. Mais après m’être installé sur le siège me permettant de tester cette démo, les développeurs m’ont assez vite averti : ce n’est pas du tout un jeu AAA. Bon, j’avoue, je m’en doutais un peu.
Le scénario est assez simple, tout comme les activités. On incarne un naufragé sur une étrange île isolée et notre but est de retrouver notre frère. Pour ce faire, il va falloir survivre et donc collecter diverses ressources pour se fabriquer tout un tas de choses plus ou moins utiles sur le moment. Comme je suis au début du jeu, je me confectionne une sorte de lance avec un bout de bois, de la ficelle et des os. Parce que qui dit île mystérieuse, dit aussi créatures plus ou moins heureuses de nous voir ici.
Je longe ensuite la plage à la recherche du frangin perdu et découvre quelques très gros crabes. Rien de bien méchant, mais l’idée est probablement de me familiariser avec la maniabilité du jeu, assez classique puisqu’en vue FPS. Un peu plus loin, une énigme me barre le chemin. Là aussi, rien de bien compliqué, et cela me permet de trouver un camp avec un feu pour sauvegarder ma partie. Ok, moi qui pensais bousiller du dinosaure, voilà que je tombe sur un camp un peu trop militaire sur les bords… Et c’est là que tout commence à déconner et que je réalise tout haut que je suis plus sur une bêta que sur une démo.
En effet, dès cet instant, j’ai affaire à des humains surarmés. Qu’est-ce qu’ils foutent là ? J’en sais rien. Reste qu’ils m’ont repéré à 500 mètres et qu’ils n’hésitent pas une seule seconde à ouvrir le feu. Heureusement, un flingue se trouve sur le camp et je peux me défendre, mais je finis par m'échapper en vitesse parce que les bougres visent extrêmement bien et que ma vie descend bien trop vite. À peine je me trouve en lieu sûr que je fais la connaissance avec des vélociraptors encore plus agressifs et agiles. Et me voilà mort.
Dans les grandes lignes, je dirais que Ferocious a tout du projet intéressant avec de grandes ambitions, le tout pouvant tourner sur des configurations PC assez petites à coup d'Intel Core i7 / Ryzen 5 et de Nvidia RTX 2060 / AMD RX 5600. Sauf qu’en l’état, j’ai surtout eu une expérience assez compliquée, avec une IA qui demande à être sérieusement travaillée, accompagnée de graphismes loin, mais alors très loin des belles vidéos que l’on nous présente et au final, d’un gameplay plutôt brouillon en plus d’être assez difficile. Néanmoins, laissons au jeu encore un peu de temps, et voyons ce qu’il peut donner avec quelques mois de développement supplémentaires, quitte à le revoir fin 2026. Peut-être qu'il deviendra ce fameux Far Cry avec des dinos que j'étais venu voir.