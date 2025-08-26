PREVIEW
Gamescom 2025 : premiers PTSD devant notre backlog sur Geforce NOW
par billou95, email @billou_95
En marge de l'ogre Gamescom, NVIDIA nous avait invités le mardi juste avant le salon à un évènement pour faire la promotion de son RTX à tous les étages, à grand renfort de PCs équipés de 5090 faisant tourner un line-up de jeux dont on ne manquera pas de vous parler dans les semaines qui viennent. Mais j'étais aussi curieux de découvrir les nouveautés de la solution de cloud gaming maison Geforce NOW à venir début septembre. Parce que mine de rien, c'est peut-être la plus grosse rentrée de la plateforme.On commence par l'arrivée de Blackwell pour les plus fortunés, à savoir les comptes Ultime (21,99eur/mois). Ils vont passer de la RTX 4080 à une RTX 5080 début septembre. Evidemment, cela veut dire passage au DLSS4 avec multi-framegen, mais cela permet aussi plusieurs autres améliorations notables.
En premier, grâce à la dernière mouture de Reflex, on passe de 240fps à 360fps en 1080p, ce qui ravira les friqués joueurs e-sport. Nous avons pu faire l'essai sur site sur un client Geforce NOW diffusant Overwatch 2 sur un écran 360hz sur lequel était posé le fameux LDAT (Latency and Display Analysis Tool) du constructeur américain. La dernière fois que j'avais vu ce petit outil, c'était pour promouvoir la "faible" latence de Shadow à l'époque. Ici, il affichait une latence entre l'input (le clic) et l'action située entre 22 et 27ms, pas mal !
On est ensuite passés sur une démo comparative entre deux versions de Black Myth: Wukong tournant sur des TV LG G5 à l'aide d'un compte Ultime câblé sur une 4080 et d'un compte Ultime comme il le sera sur 5080. L'architecture Blackwell introduit un nouveau mode Cinematic Quality Streaming qui permet d'offrir en plus d'un sous-échantillonnage de la chrominance 4:4:4 des algorithmes IA permettant de rajouter du piqué à l'image et une nouvelle version de l'encodeur AV1 qui permet de gommer les imperfections sur les zones les moins éclairées, ce qui réduit en partie le bruit sur les zones éloignées de la caméra sur l'image.
On l'attendait peut-être plutôt dès la mise à disposition du client dédié, et là on est plus dans l'affaire de la carotte qu'autre chose, les membres Premium (Perfomance et Ultime) pourront enfin profiter du rafraichissement natif de leurs consoles portables : 90hz sur Steam Deck OLED, 4K/120hz sur Lenovo Legion Go S par exemple.
Là encore, on l'a testé sur les consoles en question et autant ça fait son petit effet sur le Deck, autant la build de Borderlands 4 qui tournait sur le Legion Go S avait des problèmes de pacing dès qu'on bougeait la caméra (en plus d'un lag prononcé lié, je pense, à l'utilisation d'une manette Xbox Series en bluetooth) et ça rendait l'ensemble assez désagréable. On a même eu droit à un Indiana Jones et le Cercle ancien tournant en 5K/120Hz sur un client Geforce NOW pour MacOs relié à un moniteur LG supportant la résolution.
Pour terminer avec la partie matériel, on a eu l'agréable surprise de tester le premier volant nativement compatible avec Geforce NOW, à savoir le Logitech G920 sur The Crew Motorfest. Les ingénieurs de NVIDIA nous ont confirmé que ça fonctionnait même sur MacOs et qu'ils réfléchissent à intégrer d'autres constructeurs dans le futur. Côté prise en main, ça fonctionne très bien et le retour de force est très bien géré, sans lag perceptible.
On a ensuite continué sur la partie logicielle avec d'abord une démo anecdotique nous présentant l'intégration du client Geforce NOW dans Discord qui permettait de rejoindre une session Fortnite d'un de nos amis sur le réseau social d'une simple pression d'un bouton. Un gadget loin de faire l'unanimité.
Par contre, pour moi, l'une des plus importantes nouvelles de ces dernières années dévoilée juste avant la Gamescom est la fonctionnalité Install-to-Play. Grâce à cette nouveauté, le catalogue Geforce NOW passe immédiatement de 2300 à 4500 jeux. L'astuce ? Geforce NOW autorise désormais l'installation sur un espace de stockage de session de 100Go tout jeu Steam ayant été pré-approuvé par son développeur pour le streaming via cloud. On imagine que ça couvre également tous les jeux Remote Play Anywhere et on a hâte de tester ça plus en détail dans les semaines qui viennent.
J'ai poussé le vice jusqu'à essayer de trouver un vieux jeu du genre le regretté Greed Corp ou un titre plus du tout en vente sur Steam comme Blur parmi la liste présente sur notre compte Ultime de test sur place, mais sans grand succès. Alors on s'est rabattus sur la démo de Ball x Pit. Une fois avoir cliqué dessus dans Geforce NOW, la VM instanciée charge puis ouvre le client Steam. Là on choisit le jeu et on clique sur "Installer" comme si on était sur un PC local, puis sur "Jouer". Le jeu se lance directement et est parfaitement jouable. A noter que tout n'est pas gratuit. Si NVIDIA offre 100Go de stockage, il n'est pas permanent et il faudra réinstaller le jeu à chaque session. Ou alors passer à la caisse pour du stockage permanent : 200Go pour 2,99$/mois, 500Go pour 4,99$/mois ou 1To pour 7,99$/mois (outch, ça pique!).
Plus le temps passe et plus Geforce NOW se rapproche doucement d'une solution comme Shadow, sans les complications liées à la gestion d'un Windows capricieux et d'une VM ralentie par des surcouches logicielles et réseau. L'arrivée d'Install-to-Play est pour moi le point fort de cette rentrée, car c'était peut-être le plus gros point de frustration que j'avais avec Geforce NOW lors de mon précédent test. A voir quels seront les grands absents du backlog lors de la mise à disposition du service dans les semaines qui viennent.