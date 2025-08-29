PREVIEW
Gamescom 2025 : premiers loots sur Borderlands 4
Développeur / Editeur : Gearbox Software 2K Games
Après avoir fait l’ouverture de l’Opening Night Live de la Gamescom 2024, le très attendu Borderlands 4, prévu pour le 12 septembre 2025, était donc présent à la Gamescom 2025. J’ai pu mettre mes petites mains dessus et pour le coup, je vous livre mes impressions.Je vais être honnête, je ne suis pas vraiment un joueur de Borderlands et je suis toujours passé à côté de la licence. D’ailleurs, lors de l'annonce du quatrième épisode, j'avais été un peu dur, mais réaliste en fonction de mon ressenti. Depuis son arrivée en 2009, j’ai laissé Borderlands sur le bord de la route, pour pas mal de raisons, comme l'ambiance, mon planning, mais surtout à cause de sa composante multijoueur. Et je ne m'étais pas intéressé à Borderlands 2 pour les mêmes raisons. Jouant à 80 % sur console, cette partie du jeu était liée à un abonnement, ce qui pour moi constituait une sorte de frein à l’époque. Bref, ce Borderlands 4 pourrait bien être l’épisode qui me fera changer d’avis, 16 ans plus tard, surtout que l’ambiance a l’air un peu moins bas du front que le très critiqué Borderlands 3.
Pour cette démo, j’ai été invité par 2K Games le jeudi à la première heure pour une longue session, commençant par une présentation du titre par deux personnes de chez Gearbox, à savoir Anthony Nicholson (Senior Project Producer) et Jason Reiss (World Building Director). Autant dire que l’ambiance était très clairement “On a décidé de revenir aux bases de la licence, celles que nos fans ont aimé dès 2009, avec des combats pas simples, pas mal de loot, quelques blagues mais mieux écrites, et surtout des trucs cool et fun.”
Après 25 minutes de présentation, direction une autre salle, blindée de PC, pour une session de 35 minutes de jeu, avec le choix entre quatre personnages de l’Arche : Vex, Rafa, Amon et Harlowe. N’ayant aucune idée de quel protagoniste choisir, j’ai fait un choix à la Splatoon, basé sur le look. J’ai donc opté pour Harlowe. Côté maniabilité, j’ai eu au choix, une manette Xbox Series ou un combo clavier / souris. On est sur Factornews, alors évidemment pour un FPS, j’ai pris la manette (ah ah). J’ai vite déchanté vu comment c’était lent dès les premiers pas avec mon personnage, et je suis passé directement au clavier et à la souris.
D’après ce que les gens de 2K Games / Gearbox m’ont dit, la démo prenait place au début du jeu, et cela s’est vite ressenti quand j’ai vu mon arbre de compétences totalement vide. Parce que oui, Borderlands 4 a beau être un looter shooter, il n’en reste pas moins un RPG avec tout ce qui va avec, dont des arbres de compétences, des pouvoirs, des armes différentes, des niveaux de personnages, etc.
Je suis arrivé dans des sortes d’arènes fermées, qu’il fallait enchaîner en pulvérisant tous les ennemis présents et à venir. Pas bien compliqué, mais cela m’a permis d’apprécier la première bonne nouvelle du titre : c’est hyper dynamique. Étant un ancien joueur de Quake III Arena durant mes années lycée, j’ai assez vite pris mes marques en sautant un peu partout pour éviter les tirs de grenades, en double sautant pour arriver au-dessus des méchants, ou même en glissant pour… le style ? J’ai aussi remarqué qu’il était possible de strafer en dashant et j’ai découvert assez tardivement que j’avais un grappin, qui malheureusement, ne s’attache pas à toutes les surfaces. Donc, finalement, j’ai rapidement lâché cet objet en me disant que je verrais cela plus tard.
Côté loot, j’ai pu acquérir quelques armes intéressantes, avec toujours un système de couleur pour signifier la rareté du matos. Probablement que cela vaut plus cher à la revente, mais dans tous les cas, c’était plus efficace au tir et c’est ce qui m’a semblé le plus important sur l’instant. Parce que les ennemis sont aussi assez coriaces et malins, n’hésitant pas à m'encercler pour prendre le dessus, ou à déployer des boucliers pour se protéger. Il faut donc jouer avec justesse et précision pour viser la tête, ou balancer des grenades par rebond pour qu’elles explosent à l'intérieur d'un bouclier. J’ai aussi pu apprécier la personnalisation de mon personnage avec divers arbres de compétences. Je vais être honnête, sur ce genre de session avec une durée limitée, mes choix se sont faits rapidement. Je ne vais donc pas m’étaler sur ce sujet, mais on y reviendra plus en détail dans un long test. Reste que cela avait l’air assez complet, alors que c’était le début du jeu. Certains pouvoirs sont d'ailleurs vraiment fun à utiliser, comme cette attaque faisant léviter les ennemis pour mieux les dégommer.
Côté technique, comme je le disais plus haut, tout est bien vif et rapide, mais cela est aussi accompagné d’une direction artistique un peu moins en cel shading qu’avant. Les traits noirs caractéristiques de ce style sont là, mais j’ai eu l'impression de voir un titre un peu plus classique sur certains points, notamment sur les décors. Cela reste tout de même très réussi et j’ai assez hâte de découvrir les autres environnements du jeu, ainsi que les boss. Celui que j’ai éclaté était d’ailleurs bien chouette, me rappelant presque ceux de The Legend of Zelda.
Cependant, attention tout de même à la configuration demandée pour Borderlands 4, parce que celle-ci semble assez balèze sur PC. Par exemple, Steam recommande un processeur Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X, pas moins de 32 Go de RAM, 100 Go d’espace de stockage et une carte graphique de type Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT. C'est ok, mais juste pour préciser, le PC sur lequel j’ai essayé cette démo avait une 5090 RTX dans le ventre. Gageons aussi que les versions consoles seront bien optimisées, au moins sur PS5 et Xbox Series, même si j’ai comme un doute sur la version Switch 2.