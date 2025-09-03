PREVIEW
Gamescom 2025 : premiers jeux d'ombres avec Little Nightmares III
Développeur / Editeur : Supermassive Games Bandai Namco
Sur l’énorme stand Bandai Namco se trouvait Little Nightmares III. Un peu esseulé parmi d’autres jeux très colorés de l’éditeur japonais, j’ai posé mes petites mains tremblantes sur le troisième épisode de cette série de platformers mâtinés du pointe d'horreur comme j’aime.Pour les trois au fond de la salle qui ne connaissent pas cette licence, Little Nightmares III est un jeu d'aventure/plateformes possédant une douce ambiance d’horreur, à savoir qu’il ne tombe pas initialement dans le gore, mais repose plutôt sur la peur d’être pris. Faisant suite à Little Nightmares (2017) et à Little Nightmares II (2021), cette troisième aventure propose, comme le second épisode, de contrôler un personnage tandis que l’autre est géré par l’IA. Me voici donc parti pour une courte démo de 20 minutes, en compagnie de Low et Alone.
Alors que j’ai très largement terminé Limbo (2010) et Inside (2016) du studio Playdead à leurs sorties respectives, je dois avouer ne jamais avoir fini Little Nightmares et ne même pas avoir touché au second. Le manque de temps probablement (l'année 2017 a été énorme), mais ce troisième épisode est pour moi l’occasion de m’y replonger un peu. Nous ne retrouvons cependant plus Tarsier Studios à la tête du développement mais Supermassive Games, des habitués des jeux donnant un peu les miquettes.
Et les miquettes, je ne peux pas dire que je les ai eues. Le stand de Bandai Namco était en effet extrêmement lumineux et c’était certes très agréable, mais pas pour ce genre de titre qui demande à être plongé dans le noir et à disposer d’un écran avec des noirs profonds. J’ai tout de même fait avec et j’ai retrouvé les mêmes sensations qu’avec les épisodes précédents. Les deux protagonistes, des enfants, doivent s’enfuir sans se faire remarquer d’un monde étrangement immense par rapport à leur taille, et bizarrement glauque vu les activités des individus traînant dans les parages. Donc, le stress monte rapidement quand on se fait voir, ou même courser, et je me suis surpris à ne pas vouloir avancer trop vite sous peine de passer à la casserole.
Dans cette démo, il était question pour moi de filer tout droit, en passant par des petits trous, poussant des objets pour laisser apparaître un passage, ou encore d'éviter de se faire prendre par une lumière en passant d’un muret à un autre. Du classique et de l'efficace, qui conserve l’ambiance si peu commune de cette série, avec sa vision en 2,5D proposant pas mal de bonnes petites idées, le tout étant vraiment agréable à regarder, tout comme à écouter puisque le titre s'offre une excellente ambiance sonore.
Au passage, j’ai trouvé l’IA nous accompagnant assez maline, ce qui est assez important pour être souligné. Elle ne fonce pas tout droit dans le tas en restant “invisible des ennemis” comme dans certains jeux (ce qui aurait cassé l’ambiance). Elle obéit aux ordres qu’on lui donne et vient nous aider quand on a besoin d'elle. À voir si son comportement suite cette ligne tout au long de l’aventure, mais pour ce que j’ai testé, c’était top. La bonne nouvelle, c'est que l’on peut maintenant jouer en coopération local ou en ligne pour faire l’aventure ! De quoi frissonner à deux sur le canapé ou à distance.
Pour rappel, Little Nightmares III est attendu pour le 10 octobre sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.