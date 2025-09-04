"Je ne vous ferai donc pas de récapitulatif du premier jeu", m'a sorti son développeur présent pour la présentation, après notre première discussion où je lui avouais avoir lâché une larme à la fin de l'aventure. La suite, me dit-il, s'intéresse plus aux peuplades de la planète Novo. Un groupe de fanatiques semble d'ailleurs vouer un culte aux machines qu'ils contrôlent à leur convenance. Ainsi, les robots font leur retour, mais ne seront pas les plus perfides des ennemis rencontrés.



Notre démo divisée en trois bribes de gameplay commençait par un passage dans une région montagneuse et enneigée. Lana et son fidèle Mui devaient y traverser une base. L'occasion de découvrir les nouveautés du jeu en terme d'infiltration. Premier détail, on peut désormais contrôler Mui sur une plus grande distance, et les puzzles sont taillés pour cela. La petite boule de suif sur pattes peut aussi utiliser ses pouvoirs mentaux pour désactiver temporairement les machines, ce qui permet en quelques allers-retours de se sortir d'une situation d'apparence inextricable. Puis, on arrive dans un second niveau cette fois-ci aquatique.









Dans ce niveau, la petite créature hypnotisait un poisson-globe qui avait comme capacité de cracher un nuage d'encre, idéal pour permettre à Lana de s'échapper du labyrinthe aquatique en toute sécurité. Le dernier niveau traversé quant à lui était un complexe industriel dans lequel le peuple de fanatiques avaient enfermé Mui et étudiaient son chant (qui a donné naissance au thème principal de la bande originale du jeu, ou est-ce l'inverse ?), ses pouvoirs et ce qui semble être une immense carte galactique que le petit bout projette lorsqu'on le caresse. Lana peut maintenant plonger pendant un certain temps, récupérer de l'oxygène sur certains éléments végétaux et utiliser des plantes d'eau comme plateformes qu'elle peut tirer derrière elle sur la surface pour transporter Mui bien au sec. On le sait, le bien-être des animaux de compagnie est important, surtout que les pouvoirs de la bestiole sont essentiels à notre survie dans un environnement hostile peuplé de requins tueurs. C'est aussi pour les développeurs le moyen de nous montrer des puzzles qu'ils disent à grande échelle, comprenez qui ne tiennent maintenant plus dans l'écran où évolue Lana. Grâce à son pouvoir d'hypnotisation des créatures, Mui va pouvoir faire bénéficier Lana des caractéristiques de la flore et la faune locales.Dans ce niveau, la petite créature hypnotisait un poisson-globe qui avait comme capacité de cracher un nuage d'encre, idéal pour permettre à Lana de s'échapper du labyrinthe aquatique en toute sécurité. Le dernier niveau traversé quant à lui était un complexe industriel dans lequel le peuple de fanatiques avaient enfermé Mui et étudiaient son chant (qui a donné naissance au thème principal de la bande originale du jeu, ou est-ce l'inverse ?), ses pouvoirs et ce qui semble être une immense carte galactique que le petit bout projette lorsqu'on le caresse.