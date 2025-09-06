Gamescom 2025 : premiers Animas avec Serial World

Parfois, à la Gamescom, il y a des moments plus intimistes que d’autres. On peut commencer la journée par tester un gros AAA américain un peu générique à sortir dans quelques mois. Et puis il est aussi possible d’essayer un petit jeu japonais qui tente un truc, développé par deux personnes via un studio indé. C’est le cas de Serial World. Et c’était très chouette.

Dans les grandes lignes, Serial World est un petit unoù on combat des ennemis dans desdéveloppé par le tout petit studio Serial Project et édité par Kakehashi Games , qui s'occupe depuis sa création en 2013 de sortir des jeux au Japon, comme Hollow Knight, Sea of Stars, Dead Cells, Eastward, Enter the Gungeon, etc. et depuis 2023, à travers le monde. C'est le cas de Serial World, dans lequel on incarne, sa ville. En effet, depuis quelque temps, il se passe des choses bizarres en ce lieu : une porte mystérieuse y est apparue. En la traversant, Milo se retrouve dans un autre monde, peuplé de créatures toutes aussi bizarres que la porte, dispersées dans des donjons labyrinthiques. Et à chaque fois que Milo trouve la sortie, il revient dans son lit, chez lui, à Bricktown.Nous allons donc devoir discuter avec les locaux dans les phases en ville, échanger avec une multitude d’habitants, glaner des indices et pourquoi pas des objets. Et une fois que l’on traverse une ces portes étranges, c’est reparti pour un donjon. Sauf que l’on ne se retrouve pas seul :, des petites créatures prêtes à en découdre pour nous protéger. Oui, c’est clairement du Pokémon ou Digimon.Ces Animas disposent tous d’aptitudes spécifiques, que l’on peut invoquer à l’aide de cartes. L’idée est donc deen fonction de nos Animas, pour explorer chaque donjon, trouver des objets et y dégommer tous les ennemis et boss s’y trouvant. C’est assez classique, mais c’est diablement efficace lorsqu’on est habitué à ce système de jeu. Par exemple, moi qui aime les JRPG, les jeux de plateaux à deck building et les systèmes de chaînage de cartes, j’étais comme un poisson dans l’eau.D’ailleurs, les deux développeurs de Serial Project étant présents, ils m’ont demandé si je n’avais pas déjà joué à leur jeu. En leur répondant que j’aime bien Pokémon, Dragon Quest, Baten Kaitos et les jeux de plateaux, ils ont eu des petites étoiles dans les yeux. Et encore un peu plus quand j’ai dégommé le boss de fin en hard, enchaînantÀ l’heure où j’ai joué à leur démo, j’étais apparemment le seul de la Gamescom a l’avoir terminé dans ce mode de difficulté devant leur yeux.Bon, c’est très gentil comme compliment, mais c’était aussi le début du jeu et je me doute que la suite sera bien plus compliquée, ou du moins, je l'espère. C’est d’ailleurs: que Serial World soit bien plus adapté à un public jeune et inexpérimenté, tandis que les autres rouleront sur le jeu du début à la fin. Néanmoins, j’ose croire que ce ne sera pas le cas et que le nombre d’Animas sera assez grand, que l’histoire sera intéressante, et qu’une version Switch est prévue. Parce que pour l’instant, à part une sortie Steam sans aucune date, c’est le calme plat. Mais gageons que, et espérons que Kakehashi Games planche déjà pour trouver un studio de portage, parce que