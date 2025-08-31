PREVIEW
Gamescom 2025 : premières balles perdues dans Outlaws + Handful of Missions: Remaster
par billou95, email @billou_95
Développeur / Editeur : Nightdive Studios
Supports : PC / Xbox One / PS4 / PS5 / Xbox Series
C'était l'un de mes rendez-vous les plus attendus de cette Gamescom, non pas pour découvrir un jeu que je connais déjà par coeur, mais pour saluer le réel boulot abattu par Nightdive Studios au fil des années. Franchement, à chaque nouvelle sortie, les Américains font des miracles. Dernier vestige déterré en date : System Shock 2: 25th Anniversary Remaster et son co-op cross-platform. Et les magiciens qui ont su redonner ses lettres de noblesses au terme remaster sont de retour avec le dépoussiérage de l'un des tous meilleurs FPS de l'ère LucasArts, le sacrosaint Outlaws qui revient avec son pack additionnel revenant sur les origines du héros. L'occasion de se faire une petite séance ciné avec l'un des membres du studio devant 25 minutes de gameplay encore en cours de développement.
La session débute par un trigger warning : ce long extrait ne contient aucune goutte de sang. La faute nous dit-on à la législation allemande qui a été contraignante lorsqu'il a fallu valider le contenu de la preview afin d'éviter tout problème avec l'organisme de classification USK. C'est aussi pour cette raison que vous avez sûrement tiqué devant la bande-annonce diffusée pendant l'ONL, dans laquelle on voyait le marshall se décaler de ses ennemis et viser à côté à chaque tir. Ce détail écarté, j'ai pu regarder l'introduction du jeu en entier, elle aussi remasterisée en 4K. Pour rappel, Outlaws suit les aventures de l'U.S. Marshal à la retraite James Anderson qui va reprendre du service une dernière fois après qu'une bande de bandits a trucidé toute sa famille.
Ça fait quand même quelque chose de revoir ça 25 ans plus tard et d'apprécier une fois de plus la qualité des cinématiques en dessin animé réalisées par LucasArts, dont le point culminant sera The Curse of Monkey Island sorti la même année. Ce qui frappe aussi, c'est la qualité des dialogues, des doublages, le côté mature du jeu qui transpirait dès la première minute. Puis j'ai assisté à diverses séquences de gameplay dans différents niveaux (villages, canyons, etc.), l'occasion d'énumérer tout ce qui nous attend dans cette nouvelle version.
Le Nightdive Studios seal of quality nous proposera évidemment une interface repensée en 16/9 et de la 4K à 120 images par secondes sur PC, PS5 et Xbox Series, en plus d'une sortie sur PS4 et Xbox One. On nous parle aussi d'un support complet de la manette (roue des armes, vibrations, gestion des gyroscopes). Plus besoin du MSN pour profiter du mode multijoueur qui sera désormais crossplay.
Pour le reste, c'est du Outlaws. Les animations ultra-satisfaisantes de rechargement du pistolet et des balles qui dégagent du HUD, le zoom du sniper (une première à l'époque !), etc. Le gameplay se déroule et on sent que la build présentée est toujours en cours de développement car on remarque un léger problème de frame pacing lorsque le joueur balaye la souris à gauche et à droite. Pas d'inquiétude, on est toujours dans une pré-alpha et le studio a le temps de corriger ça avant la sortie. On a également pu apprécier la remasterisation de l'incroyable bande originale du grand monsieur Clint Bajakian qui était en pistes audio sur le CD du jeu à l'époque. Et comment ne pas se remémorer ses souvenirs de jeunesse devant les sempiternels "Where are you, Marshall?" qu'on entendait à longueur de temps, lorsqu'on cherchait le dernier gus à abattre dans les niveaux labyrinthiques du jeu.
Cette session à la cool dans un canapé nous a par ailleurs permis de poser quelques questions au studio. Lorsque je leur ai demandé si cela a été compliqué de récupérer les assets du jeu auprès de Disney, leur réponse a étonnamment été : "Pas vraiment, non". C'est un peu la rançon du succès mais Disney connaît la qualité de ses productions et leur a complètement ouvert son coffre à trésor, et ce dès les travaux sur Dark Forces. C'était d'ailleurs une chance puisqu'on m'a avoué qu'avant même de vouloir se lancer dans le remaster du FPS Star Wars, les développeurs avaient en tête de faire celui d'Outlaws qui est un de leurs jeux de coeur. En passant, une partie du matériel d'origine et des coulisses du développement seront présent en bonus numériques dans le jeu.
On a aussi parlé du rapprochement avec Atari courant 2021. Une collaboration naturelle puisque les patrons de l'un et l'autre sont amis depuis les années 90. Le boss d'Atari avait même déjà des billes dans Nightdive avant l'acquisition du studio par le géant endormi. Bref, on ressort de cette présentation d'Outlaws + Handful of Missions: Remaster avec la larme nostalgique à l'oeil et l'envie d'y rejouer. L'attente ne sera pas longue puisque le jeu sortira le 20 novembre prochain.
