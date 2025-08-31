La session débute par un trigger warning : ce long extrait ne contient aucune goutte de sang. La faute nous dit-on à la législation allemande qui a été contraignante lorsqu'il a fallu valider le contenu de la preview afin d'éviter tout problème avec l'organisme de classification USK. C'est aussi pour cette raison que vous avez sûrement tiqué devant la bande-annonce diffusée pendant l'ONL, dans laquelle on voyait le marshall se décaler de ses ennemis et viser à côté à chaque tir. Ce détail écarté, j'ai pu regarder l'introduction du jeu en entier, elle aussi remasterisée en 4K. Pour rappel, Outlaws suit les aventures de l'U.S. Marshal à la retraite James Anderson qui va reprendre du service une dernière fois après qu'une bande de bandits a trucidé toute sa famille.



Ça fait quand même quelque chose de revoir ça 25 ans plus tard et d'apprécier une fois de plus la qualité des cinématiques en dessin animé réalisées par LucasArts, dont le point culminant sera The Curse of Monkey Island sorti la même année. Ce qui frappe aussi, c'est la qualité des dialogues, des doublages, le côté mature du jeu qui transpirait dès la première minute. Puis j'ai assisté à diverses séquences de gameplay dans différents niveaux (villages, canyons, etc.), l'occasion d'énumérer tout ce qui nous attend dans cette nouvelle version.









Pour le reste, c'est du Outlaws. Les animations ultra-satisfaisantes de rechargement du pistolet et des balles qui dégagent du HUD, le zoom du sniper (une première à l'époque !), etc. Le gameplay se déroule et on sent que la build présentée est toujours en cours de développement car on remarque un léger problème de frame pacing lorsque le joueur balaye la souris à gauche et à droite. Pas d'inquiétude, on est toujours dans une pré-alpha et le studio a le temps de corriger ça avant la sortie. On a également pu apprécier la remasterisation de l'incroyable bande originale du grand monsieur Clint Bajakian qui était en pistes audio sur le CD du jeu à l'époque. Et comment ne pas se remémorer ses souvenirs de jeunesse devant les sempiternels "Where are you, Marshall?" qu'on entendait à longueur de temps, lorsqu'on cherchait le dernier gus à abattre dans les niveaux labyrinthiques du jeu. Le Nightdive Studios seal of quality nous proposera évidemment une interface repensée en 16/9 et de la 4K à 120 images par secondes sur PC, PS5 et Xbox Series, en plus d'une sortie sur PS4 et Xbox One. On nous parle aussi d'un support complet de la manette (roue des armes, vibrations, gestion des gyroscopes). Plus besoin du MSN pour profiter du mode multijoueur qui sera désormais crossplay.