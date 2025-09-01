Annoncé, puis repoussé et re-repoussé, on pensait que Capcom allait nous faire une petite Deep Dive , mais non, cette fois, on nous le jure, Pragmata sortira bien en 2026. Et pour accompagner cette nouvelle annonce, le jeu s'offre une démo jouable à la Gamescom. Comble du luxe, on a pu s'y essayer sur un PC de compétition équipé d'une RTX 5090 lors de notre passage chez Nvidia , histoire de profiter des reflets sur les sols lustrés de la station lunaire qui fait office de terrain de jeu. Dans le futur proche du jeu, les humains ont exploité une ressource lunaire, le lunum, pour créer un matériau fibreux capable de reproduire n'importe quoi. Mais le contact est perdu avec la station de recherche de Delphi Corporation et une équipe d'intervention est dépêchée sur place. On y dirige Hugh Williams, l'un des membres de l'escouade, qui se retrouve séparé du reste de l'équipe après un séisme.





La démo débute alors qu'on se réveille péniblement après la catastrophe. À notre réveil, on tombe nez à nez avec une fillette qu'on comprend rapidement être une Pragmata, soit une androïde créée en lunafibre. Mais la surprise est de courte durée puisqu'un robot s'active et nous fonce dessus. Problème, le flingue du héros n'arrive quasiment pas à percer son blindage électro-mécanique. C'est là que la fillette entre en jeu, et qu'elle nous propose d'utiliser ses pouvoirs pour pirater le robot et abaisser son bouclier. Pragmata nous met immédiatement dans le bain avec une interface déroutante de simplicité. En visant un ennemi en maintenant la gâchette, on fait apparaître à la fois un réticule de visée pour le flingue et une interface de piratage sur la partie droite. Le hacking se fait en utilisant les quatre touches de la manette Carré/Triangle/Rond/Croix sur notre manette PS5 pour déplacer un curseur sur un damier plus ou moins grand en fonction de l'ennemi rencontré.On y déplace le curseur, un peu comme dans un Snake , d'un noeud vert à un autre symbolisant la sortie du labyrinthe, le tout en temps réel. Et c'est là que le jeu est brillant. Il nous demande de jongler avec des ennemis mobiles en utilisant le dash de Hugh, tout en faisant travailler le second lobe de notre cerveau sur ce mini-jeu de hacking.





L'arsenal de Hugh vient ensuite se compléter avec un fusil à pompe puis un flingue à impulsion électromagnétique, à munitions cette fois-ci limitées, tandis que différents types d'ennemis, dont des drones virevoltant dans les salles, compliquent la phase de piratage. Et on comprend bien la volonté des développeurs derrière des phases de tir simplifiées, qui sont en fait destinées à faciliter la réalisation des deux actions simultanément sans trop se triturer la tête. La démo se termine par un combat de boss contre un bipède avec deux réacteurs dans le dos digne de On nous demande bientôt de planer avec les propulseurs du héros de plateforme en plateforme dans des niveaux pour l'instant assez verticaux. Plus loin, le piratage se complexifie, avec un damier plus grand et des noeuds supplémentaires qui apparaissent dans le mini-jeu après avoir récupéré des ressources dans les coffres disséminés dans les niveaux. Un bloc permet par exemple d'augmenter les dommages si on le traverse avant d'arriver à la sortie. D'autres viennent bloquer notre progression dans le damier et il faut encore une fois se creuser les méninges en temps réel pour trouver le bon chemin vers la sortie. Passé les premiers pas avec cette nouvelle manière de jouer, le gameplay est archi-instinctif et addictif.L'arsenal de Hugh vient ensuite se compléter avec un fusil à pompe puis un flingue à impulsion électromagnétique, à munitions cette fois-ci limitées, tandis que différents types d'ennemis, dont des drones virevoltant dans les salles, compliquent la phase de piratage. Et on comprend bien la volonté des développeurs derrière des phases de tir simplifiées, qui sont en fait destinées à faciliter la réalisation des deux actions simultanément sans trop se triturer la tête. La démo se termine par un combat de boss contre un bipède avec deux réacteurs dans le dos digne de Vanquish . Il faut alors privilégier l'esquive et pirater/attaquer au bon moment, en utilisant l'IEM pour stopper temporairement le boss et lui envoyer des bastos avant qu'il ne récupère son bouclier.

Bref, l'attente aura été longue, mais ça valait le coup ! On est encore épatés de voir comment une mécanique simple peut fonctionner aussi bien et donner un coup de fouet au genre du TPS qui en avait bien besoin. Pragmata est l'un des coups de coeur du salon et on a hâte de voir tout ce qu'il va déployer d'ingéniosité à sa sortie l'année prochaine sur PC et consoles.



