Gamescom 2025 : première réécriture du passé dans RECUR





La démo se déroule dans une gare et notre but est de sauter sur le toit d'un train de banlieue pour tenter de nous échapper de la ville. Dans cette partie du jeu, Peter a déjà rencontré un second personnage, un enfant espiègle qui va servir à dérouler la trame narrative au cours de dialogues avec le postier. À l'arrivée dans la gare, le temps est bien sûr figé et en progressant sur le quai, on assiste à une scène dans laquelle le chef de gare se dit que le train est en avance et qu'il y a encore du temps avant le départ. Bon ça commence mal cette histoire, il va falloir accélérer les choses pour partir le plus vite possible. RECUR nous raconte les aventures épiques d'un jeune postier dénommé Peter qui se retrouve bien malgré lui coincé dans une bulle temporelle. Dans le monde de RECUR , une étrange pyramide inversée toise les hauteurs de la ville, jusqu'à ce que par un bel après-midi d'été, une énorme explosion, dont l'épicentre se trouve être non loin de la pyramide, ne vienne balayer la ville entière. Il ne sait pas encore pourquoi, mais notre héros ne semble pas affecté par le cataclysme. Au contraire, le temps est figé tout autour de lui. En avançant vers la droite, il s'écoule normalement, mais dès que le personnage retourne sur ses pas, il fait comme machine arrière. Et ainsi commence ce puzzle-platformer au rythme effréné et aux puzzles qui ont des accents de point & click.La démo se déroule dans une gare et notre but est de sauter sur le toit d'un train de banlieue pour tenter de nous échapper de la ville. Dans cette partie du jeu, Peter a déjà rencontré un second personnage, un enfant espiègle qui va servir à dérouler la trame narrative au cours de dialogues avec le postier. À l'arrivée dans la gare, le temps est bien sûr figé et en progressant sur le quai, on assiste à une scène dans laquelle le chef de gare se dit que le train est en avance et qu'il y a encore du temps avant le départ. Bon ça commence mal cette histoire, il va falloir accélérer les choses pour partir le plus vite possible.









Rembobinage, cela nous permet de récupérer la batterie au niveau du quai, le camion pas encore dans le trafic étant accessible de ce côté-là, puis on change la batterie dans la nacelle et on grimpe dessus in extremis avant que l'agent de maintenance ne décolle. Arrivé sur la passerelle du panneau d'affichage, hop, on saute sur le train, puzzle terminé ! En s'aventurant encore plus loin dans la gare, on passe devant un agent de maintenance de panneau d'affichage qui prépare ses outils dans sa nacelle ciseaux. En regardant un peu plus haut, on se rend compte que la passerelle de maintenance du panneau se trouve à la même hauteur que le toit du train. Encore faut-il arriver à prendre la nacelle. Problème, cette dernière n'a plus de batterie et il va donc falloir trouver de quoi l'alimenter. Toujours un peu plus loin, en descendant dans la rue, on trouve une batterie pleine, mais impossible de la faire remonter le muret qu'on vient de passer. On assiste aussi au ballet des voitures et camions qui traversent le passage à niveau et l'un des poids lourds a sa remorque ouverte. On n'a hélas pas le temps de grimper dessus, celui-ci fonçant déjà vers le trafic. Vous commencez à voir où on en veut en venir ? On rembobine la trame temporelle et en avant pour la résolution de l'énigme. Première étape, empêcher le camion d'avancer. Pour cela, on bidouille l'horloge de la station ferroviaire pour faire croire au chef de gare que le train est en retard. Coup de sifflet et celui-ci démarre, ce qui nous permet de bloquer la circulation au passage à niveau. On descend dans la rue puis on attrape la batterie qu'on fait glisser dans la remorque du camion.Rembobinage, cela nous permet de récupérer la batterie au niveau du quai, le camion pas encore dans le trafic étant accessible de ce côté-là, puis on change la batterie dans la nacelle et on grimpe dessus in extremis avant que l'agent de maintenance ne décolle. Arrivé sur la passerelle du panneau d'affichage, hop, on saute sur le train, puzzle terminé !

Ensuite, une petite cinématique (contrôlée par les mouvements du joueur, bulle temporelle oblige) nous présente un travelling arrière sur la ville alors qu'on tente de rester en équilibre debout sur le train lancé à toute vitesse. C'est à ce moment exact que l'explosion se produit en arrière-plan et qu'on aperçoit la vague d'énergie arriver vers nous pour faire dérailler le train et nous propulser dans le vide. Là, on se fige quelques instants, on observe les alentours et on voit des bouts de plateforme de métal éjectées par la puissance de l'onde dans les airs. Quelques sauts et allers-retours dans le temps plus tard, on arrive tant bien que mal à pénétrer à l'intérieur du train, via un wagon décroché de la motrice pendant l'impact. Rembobinage à nouveau, cette fois-ci, on traverse tout le train en sens inverse jusqu'à localiser le frein d'urgence qu'on déclenche. Ouf, nous voilà sauvé... pour l'instant. Fin de la démo.



Pfiou, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer dans RECUR. Qu'est-ce qui a bien pu se produire pour provoquer l'explosion ? Pourquoi cette pyramide inversée ? Et pourquoi ce gamin semble lui aussi bloqué dans le temps avec nous ? Le jeu est empli de mystères à résoudre et de puzzles bien fichus, à la frontière du point & click. On se délecte de voir les impacts de nos changements sur l'environnement qui fourmille de détails. Il y a également un excellent sound design et une bande originale qui intrigue et tabasse. Bref, il y a fort à parier que RECUR fasse grand bruit à sa sortie l'année prochaine sur PC et consoles.



