Gamescom 2025 : première larmichette versée sur Deer & Boy

Notre version d'essai était divisée en trois micro-chapitres présentant des bribes du gameplay du jeu. En premier, on a assisté à une scène pas très loin du début, puisqu'on y faisait nos premiers pas dans la forêt qui sert d'échappatoire au jeune héros, venant de fuguer de son foyer. Après quelques enjambées et séquences de plateforme lambda, le voilà qui déboule dans une clairière et y découvre un faon en piteux état, apparemment abandonné. Après une petite cinématique où l'on voit le garçon prendre soin du petit pendant quelques jours et essayer désespérément de le nourrir, au petit matin, le héros se réveille et le jeune cerf n'est plus là. Il continue sa marche dans les bois, épié par le faon qui le suit du regard au loin dans le décor.Quelques phases de grimpettes plus tard, les deux tombent nez à nez l'un sur l'autre, et une relation débute. Le faon grimpe dans le sac à dos du jeune garçon et l'aventure commence. Première nouveauté dans le gameplay, il n'est désormais plus possible de sauter avec l'animal qui pèse un cerf mort. Des petits puzzles nous demandent donc de poser le sac avant de tirer des arbres morts pour se faire des ponts par-dessus des bras de rivière, ou aller libérer un sanglier pris au piège pour ensuite revenir récupérer son barda et continuer notre chemin. Basique.

Un peu plus loin, à la nuit tombée, on découvre que tout ne tourne pas rond dans la forêt quand une espèce de gelée rosâtre recouvre le sol à certains endroits. Si on marche dessus pendant trop longtemps, c'est le Game over assuré. Dans les faits, un peu plus loin, on comprend que la gelée rend les animaux fous puisqu'on retrouve notre sanglier qui change de forme et devient agressif au contact de la matière. On arrive vite dans la seconde séquence qui permet de découvrir les pouvoirs extraordinaires du faon. Alors qu'on marche dans une usine désaffectée, la gelée nous empêche d'avancer. Mais en serrant très fort le faon contre nous, une vague d'énergie surgit et repousse temporairement la matière surnaturelle, nous permettant de continuer. Plus loin, on doit avancer en duo en guidant le faon alors qu'il traverse le décor derrière nous.



Enfin, dans une ultime séquence où le faon est désormais un jeune cerf, on remarque que ses bois s'illuminent à la demande, permettant de franchir des zones complètement ravagées par la matière rose. Et notre maigre démo s'arrête là alors que des tentacules sortent du sol pour nous attraper.