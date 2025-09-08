Mortal Kombaaaaaaaaaaaaat ! Tin tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin ! Dudu doum dudu doum… etc. Voilà ce qui sonne dans ma tête quand j’entends le nom de ce jeu. Alors, quand en plus il s’agit d’une compilation, je suis limite en cosplay Christophe Lambert avec le costume de Raiden.

J’aime beaucoup les jeux de combat, même si je ne suis pas super bon. Je trouve ça fun et ça me rappelle l’époque des salles d’arcade que j’ai très peu connue, mais qui m'a marqué. Bizarrement, ma première expérience avec Mortal Kombat n'a pas été sur une borne, mais sur console, avec le premier épisode sur Super Nintendo en 1993. À l’époque, je me souviens avoir pris une énorme baffe, avec la découverte de Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Sub-Zero, Scorpion, Raiden et le méchant Goro.Depuis,, son côtéqui sont devenues une sorte d’objet de la culture pop. Mais depuis 93, d’autres grands jeux sont apparus, et Mortal Kombat a un peu plus de mal à sortir du lot, surtout avec, sa maniabilité un peu rigide et un passage à la 3D un peu compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, Digital Eclipse sait que les fans sont toujours bien présents et a eu la bonne idée de développer Mortal Kombat: Legacy Kollection . Le but est le même qu’avec l’excellent Tetris Forever , à savoir fairede la série, créeret ajouter quelques trucs ici et là pour améliorer un peu la qualité de vie sur certains titres.Dans cette Legacy Kollection, la communication du studio parle de 22 titres ! Mais attention tout de même puisqu'au final, on retrouvede la série avec parfois jusqu’à cinq versions, comme le premier Mortal Kombat. C'est un peu trompeur, donc je préfère être précis. Et comme j’aime que les choses soient bien détaillées, voici ce que l’on retrouve comme jeux et les versions associées :Oui, cela fait beaucoup et on ne va pas s’en plaindre. Quoique… Franchement,Oui, le côté nostalgique est probablement présent, mais j’ai tout de même un doute. C’est un peu le problème de beaucoup de compilations, avec quelques titres intéressants et d’autres totalement éclatés, comme Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero qui est marrant à lancer une fois pour la découverte, mais que peu de joueurs vont terminer vu la difficulté absurde de ce titre.Concernant les bonnes idées ajoutées, j’ai pu noter la présence de la version Wave Net d'Ultimate Mortal Kombat, qui n’était disponible que sur un temps très limité dans certaines bornes d’arcade de Chicago., donc c’est chouette. Il y a aussi évidemment, un autre mode pour s'entraîner à faire des Fatalities (au lieu de se taper un combat), des menus cachés ici et là, des bandes son, etc. Vraiment pas mal. Tout comme l’ajout d’, avec des interviews, des croquis, des vidéos de coulisse, etc. C’est vraiment cool et ça force le respect sur l’aspect historique du jeu, ce que je trouve vraiment important.Il y a forcément bien d’autres choses, mais je n’ai pas pu tout tester et j’ai passé pas mal de temps à discuter avec le mec de Digital Eclipse qui était très cool et avec qui j’ai pu faire quelques combats. Dans tous les cas, on verra ce que cela va donner très bientôt, puisque c’est