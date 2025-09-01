La démo commence par le réveil d'entre les morts de notre héros, William, un soldat de l'armée napoléonienne ayant péri sur le champ de bataille, sur fond de discours de Napoléon himself. Après avoir retrouvé nos esprits et jeté un oeil au charnier tout autour de nous, on fait un point rapide sur l'inventaire. On ne dispose que d'une seule "arme" si l'on peut dire, le sabre briquet faisant partie du paquetage de base du soldat de l'époque. Premiers pas dans la brume et premier ennemi rencontré, pas de doute, c'est bien l'un des nôtres, affublé de son shako de combat. Pour cette première altercation, on décide d'avancer à pas feutrer et de l'éliminer à la déloyale, d'un coup dans le dos. Plus loin, une autre âme égarée. Sauf qu'elle ne semble plus avoir toute sa tête et se jette sur nous en mugissant un cri sourd.L'occasion de découvrir un peu les mouvements de base du héros. Tout d'abord, une parade à l'épée qui, si elle est bien orchestrée, permet de rétorquer et de finir la plupart des ennemis de base en leur tranchant la tête d'un coup sec. Surtout, un dash ultra rapide hérité des jeux d'action précédents du développeur permet d'esquiver dans toutes les directions et de fondre rapidement sur les adversaires. On déchante quand même rapidement, la faute à une barre d'endurance qui se vide certes moins vite que dans un Souls traditionnel, mais qui limite nos réflexes de bourrinage intensif.