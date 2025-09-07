Vu la moyenne d’âge des lecteurs et lectrices de Factornews, je me suis dit qu’il serait intéressant d’aller voir cet “Unannounced hardware” chez Atari, même si je ne me préparais pas à une énorme nouvelle. Finalement, je n’attendais rien et je n’ai pas été déçu. Peut-être aussi parce que les consoles Atari, ce n’était déjà pas mon truc à l’époque.

Si je regarde un peu dans les livres d’histoire, je vois que l’ Atari 2600 . Je n’étais clairement pas né à cette époque et mon premier contact avec une console de jeux vidéo n’était pas du tout une machine Atari, mais la Magnavox Odyssey (la chance d’avoir un frère plus âgé), puis évidemment ensuite la Nintendo Entertainment System. Et autant dire que dès que la NES est sortie, toutes les consoles des années 70 et quelques n’avaient plus aucune chance à mes yeux. Et puis de toutes façons, je ne connaissais pas les Commodore 64 et autres MSX.Mais je suis curieux et je suis donc allé voir ce fameux “Unannounced hardware” qui était au final une réédition de l’ Atari 2600+ . Je me suis fait avoir par le marketing d’Atari. Coup dur. Néanmoins, comme le gars qui m’a présenté la console était cool, je suis resté discuter avec et j'ai pu tester un peu la machine. Et pour le coup, il avait l’âge d’avoir très largement connu l’Atari 2600 à l’époque et il était donc passionné.Nous n’en avions pas parlé à l’époque, mais le 17 novembre 2023 est sorti l’Atari 2600+ aux USA, au doux prix de 129,99 dollars, soit 115 euros chez nous tout de même. Concrètement, il s’agit d’une console remise au goût du jour et(donc en HDMI sans dénaturer les jeux d’origine), disposant d’unpermettant de ne pas se taper du 4/3 (même si c’est préférable pour certains jeux), d’uncomme sur une TV cathodique, d’une(mode A et mode B) et surtout, d’unqui traînent dans votre grenier, mais avec aussi la, ou d’utiliser les nouvelles manettes sans fil, les CX40+.L’idée est donc très intéressante pour celles et ceux qui veulent jouer aux jeux de leur enfance, avec leurs cartouches, une console qui ressemble beaucoup à celle de l’époque, même si elle est un peu plus petite, mais pas “mini”. La machine que j’ai vue est donc la même mais avec une couleur Pac-Man et donc un jaune pétant. Mais genre vraiment pétant.Les fonctionnalités sont les mêmes, à part qu’elle est vendue en pack avec Pac-Man: Double Feature 7800, qui contient les deux versions 2600 et 7800 et un pad sans fil aux couleurs de la boule jaune. C’est vraiment cool. Mais le problème, c’est que la nostalgie a un prix et il n’est pas donné : 147,25 euros. Et ça, c’est pour le pack de base. Celui ajoutant trois autres jeux, le 2600+ PAC-MAN Edition & Game Bundle avec dedans Pac-Man, Galaga, Xevious et Dig Dug, est à 238,18 euros. Mais vous avez de vieux amis, non ? Il faut donc acheter quatre manettes sans fil supplémentaires (rouge, orange, rose et bleue avec les petits fantômes sur le stick, c’est trop mignon). Et donc, pour le pack 2600+ PAC-MAN Mega Collector Bundle, ce sera 376,75 euros s’il vous plaît.Vous l’aurez compris, même si j’aime bien l’idée de faire du neuf avec du vieux,pour la technologie embarquée. Surtout qu'il manque un paquet de choses qui auraient pu être intéressantes, comme un système de sauvegarde, ou juste le fait de pouvoir acheter des jeux sur un store en ligne. Ça aurait été cool et et pas seulement réservé aux personnes possédant des jeux de l'époque. Mais si jamais cela vous intéresse, c’est disponible en pré-commande par ici et