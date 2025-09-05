PREVIEW
Gamescom 2025 : premier lapin dans Bye Sweet Carole
Développeur / Editeur : Little Sewing Machine Meangrip Maximum Entertainment
Supports : PC / Switch / PS5 / Xbox Series
Installé sur la seule borne disponible de l’immense hall public réservé aux productions indépendantes, j’ai pu essayer Bye Sweet Carole que j’attendais particulièrement pour cette Gamescom 2025 depuis son annonce en septembre 2021. Il s’est donc passé quatre ans et cette présentation a été suffisante pour se faire une bonne idée.Je pensais revoir Chris Darril, avec qui j’avais bien discuté à la Gamescom 2019, mais le créateur des survival horror Remothered: Tormented Fathers et Remothered: Broken Porcelain n’a pas fait le déplacement de l’Italie jusqu’à Cologne. Pas grave, j’ai pu tout de même finir la très courte démo proposée de ce conte de fées interactif dérangeant, qui se présente plus simplement comme un jeu d'aventure et de plateforme, avec quelques énigmes ici et là.
La démo proposée se situait au tout début du jeu, probablement après une vidéo d’introduction que je n’ai pas eue, et qui aurait pu me mettre un peu plus dans l’ambiance. Mais je savais déjà que l’histoire se déroulait au début des années 1900, et que notre protagoniste principale est une jeune femme nommée Lana Benton. Rapidement, j’ai compris qu’il fallait que je suive les indices d’une lettre laissée par “Frenchman”, pour essayer de trouver Carole Simmons, une fille du même âge qui se serait échappée de l'orphelinat Bunny Hall.
Malheureusement, l’entièreté de la démo, même si absolument magnifique, ne m’a donné aucune difficulté et elle était beaucoup trop courte. Non pas qu'il soit nécessaire qu'elle fût plus longue, mais j’aurais aimé faire un peu plus que de me balader dans un jardin à essayer d’attraper cette fichue lettre qu’un lapin m’a pris des mains. Cette lettre qui s'est déplacée avec le vent, tantôt sur un petit muret, puis dans un arbre, puis au-dessus d’une grille, etc. pour finalement revenir dans la bouche de ce lapin. J’ai dû faire des choses assez basiques comme marcher dans une direction, pousser un objet et monter dessus, etc. C’était clairement un tutoriel.
La suite n’était guère plus intéressante, à part avoir été poursuivi par Mr. Kyn, un inquiétant grand monsieur avec un chapeau. J’ai donc filé le plus rapidement possible dans ce petit bois, puis sauté sur quelques branches d’arbres pour traverser une rivière, puis finalement marché dans un petit cours d’eau, jusqu’à arriver à l’entrée d’un bâtiment et… c’est tout.
Néanmoins, et c’est là que c’est intéressant, la direction artistique est absolument somptueuse. J’avais tout simplement l’impression de me balader dans un ancien film d’animation et je pense sincèrement que la démo n’a pas rendu honneur à ce jeu. Peut-être qu’il aurait fallu un peu plus de temps, mais dans ce hall public, cela aurait été compliqué. Et puis, Bye Sweet Carole sort le 9 octobre, il ne reste donc plus qu’un mois d’attente avant de suivre le petit lapin.