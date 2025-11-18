PREVIEW
Assetto Corsa Rally se Lancia à toute vitesse
par Xavor2Charme, email
Le rallye vidéoludique tirait un peu la tronche depuis l'abandon de la discipline chez Codemasters/Electronic Arts. Le genre est pourtant l’un des plus populaire chez les gens qui se fichent du sport automobile mais qui ont pourtant de doux souvenirs des Colin McRae et autres DiRT. Je me disais que le renouveau du rallye amorcé il y a plus de 10 ans avec la sortie en accès anticipé de DiRT Rally était en train de gentiment plier bagage. C’est là que, déboulant tel une Audi Quattro S1 lors d’une spéciale en Finlande, Assetto Corsa Rally a fait son apparition le mois dernier en annonçant sa sortie en accès anticipé le 13 novembre 2025.Cette nouvelle déclinaison de la marque Assetto Corsa se concentre donc sur le rallye : ici point de GT, point de Formule 1 ou 4 mais une dizaine de caisses à savon de l’extrême issues d’à peu près toutes les périodes de la discipline. Le jeu comporte pour l’instant uniquement 2 rallyes composés de 2 spéciales avec leurs variantes, la nuit et la pluie. Il y a déjà de quoi taffer en attendant les mises à jour et le titre est déjà bien fini avec assez peu de bugs, une cadence d’image tenant la route (vous l'avez ?) et une interface léchée en plus d’être efficace. Même sous la pluie, le jeu tourne bien. Un de nos lecteurs nous a même confirmé qu’avec sa RTX 2060 en 1080p, il atteint les 60 fps malgré l'Unreal Engine 5. Petite précision : ici point de Kunos Simulazioni au développement mais Supernova Games Studios, créé pour l’occasion et composé de vétérans de la gadoue.
Au niveau des modes de jeu, il n’y a pas encore grand chose à se mettre sous la dent avec un mode rallye, du contre-la-montre et la possibilité de faire des essais libres. Le jeu propose en plus un mode défi permettant de découvrir les différentes voitures et spéciales avec des objectifs de médailles à remporter. Si ce mode n’a rien d’exceptionnel, il permet déjà de se concentrer sur quelque chose, les médailles d’or n’étant pas données. Le jeu propose aussi une encyclopédie du rallye permettant d’en apprendre un peu plus sur la discipline, les règles, le jargon du copilote etc. Si cela ne remplace pas un vrai tutoriel, qui est prévu, l’intention est tout de même louable, surtout en début d’accès anticipé. Un mode carrière et la VR sont aussi prévus pour plus tard, le jeu devant rester 18 mois en accès anticipé.
Au départ de chaque spéciale, il est déjà possible de régler sa voiture dans les moindres détails, de procéder à des réparations etc.
Ok, mais une fois lancé, cela donne quoi ? Et bien c’est super. Dans le Discord, certains se posaient la question de l'intérêt de ce titre quand il existe DiRT Rally 2.0, EA SPORTS WRC et Richard Burns Rally. Outre l’emballage graphique tout à fait sexy avec une ambiance au bord de la route bien retranscrite, le jeu est basé sur le moteur physique d’Assetto Corsa EVO et il suffit d’aller refaire un tour sur les titres de Codemasters pour se rendre compte de la différence. Les réactions de la voiture sont beaucoup moins prévisibles, les roues se bloquent pour de vrai et l’asphalte n’accroche plus les pneus comme s’ils étaient recouverts de scratchs. Ajoutez à cela des spéciales scannées au laser et vous obtenez des parcours vicelards qui ne pardonnent absolument pas (cf le stream où je me crashe à 20 mètres de l’arrivée alors que j’allais chopper l’or du premier coup).
Le jeu est exigeant, préparez-vous donc à vous crasher à chaque virage avant d’arriver à maîtriser l’entièreté du parcours. J’ai trouvé l'expérience drôlement addictive, avec l’impression de conquérir un territoire et, une fois le retour de force correctement réglé et le rythme du copilote intégré, c’est un plaisir de tous les instants. Assetto Corsa Rally est super encourageant et semble en passe de relancer le genre, à l’instar du vénérable DiRT Rally en son temps. Le tout pour 30 € et il y a une promo jusqu'au 27 novembre à 24€ ainsi qu'une autre si vous possédez déjà Assetto Corsa EVO.
Je vous laisse avec la VOD du stream que j’ai fait plus tôt dans la semaine.