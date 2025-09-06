PREVIEW
Gamescom 2025 : les indés (ou presque) en vrac #2
Développeur / Editeur : btf GmbH CITY CONNECTION Windup Games Sigono Shueisha Games ByteRockers' Games
Supports : PC / PS4 / Switch / PS5 / Unreal Engine 5 / Xbox Series / Switch 2
Comme Billou, j’ai passé la plupart de mes rendez-vous Gamescom dans des lieux assez cool, situés dans les halls business, loin du bruit, de la foule, et souvent très bien installé avec un petit café et des gâteaux. Et puis parfois, on sent que le budget n’est pas forcément très présent. Alors, on partage les rendez-vous, on fait un test sur un coin de table, on nous installe un PC juste pour nous. Ou bien on file dans les halls 10.1 et 10.2 du Koelnmesse à la recherche de cette foutue borne cachée.
HelaMoi, les jeux dont les animaux sont les héros, j’aime bien. Alors je suis allé voir Hela, accueilli dans un petit box par Alexander Benitez, le Head of Studio de Windup Games, ainsi que de Martin Sahlin, le Creative Director, à qui ont doit notamment Unravel et Unravel Two, sur lesquels il occupait les postes d'artist, designer, writer et director. Et puis j’ai partagé le canapé avec un autre journaliste, un Anglais d’après son accent, très sympa.
Le petit studio suédois propose un jeu d’action-aventure en monde ouvert inspiré par la campagne scandinave, dans lequel on incarne une petite souris, voire même plusieurs, puisque même si l’aventure peut se faire seul, il sera possible d’être rejoint par d’autres joueurs et joueuses en cours de partie pour continuer l’exploration jusqu’à quatre. L’histoire nous propose d’aider une gentille sorcière tombée malade et donc d’explorer ce petit monde à la recherche d'un remède.
Comme le jeu est encore en phase de bêta, je ne m’attarderai pas sur la technique, même si pour le moment, cela semble plutôt bien maîtrisé, avec un Unreal Engine 5 qui fait bien le boulot. J’ai aussi pu noter de bonnes idées dans les mécaniques de jeu, faisables seul ou à plusieurs, comme le fait de planer ou de positionner une sorte de petit grappin pour traverser un précipice, porter des objets, etc. On voit que la peinture est fraîche, mais j’ai passé un excellent moment et évidemment, je vais suivre ce développement de près. Sauf problème, Hela est annoncé sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC pour 2026.
R-Type Delta: HD BoostedJ’ai bien failli ne jamais être à ce rendez-vous, la faute à un problème d’adresse mail sur le stand de PLAION / THQ Nordic, mais l'un des représentants de City Connection a vite compris que j’étais là pour tester son jeu et m’a fait entrer. City Connection est un développeur et éditeur pas trop connu, mais qui détient la propriété intellectuelle des jeux vidéo Jaleco (fermé en 2014) et qui publie principalement des remakes et des rééditions de jeux d’arcade, de Jaleco et d’autres studios. Autant dire que je suis typiquement leur cible.
J’ai donc pu prendre en main R-Type Delta: HD Boosted sur un Steam Deck. Cette fois-ci, pas de petit box / salle de réunion pour discuter et tester le jeu, mais simplement une sorte de petit bar pour se poser à la cool. L’esprit arcade était là. Quant au jeu, il s’agit d’un remaster de R-Type Delta, un shoot 'em up en 3D développé par Irem, sorti en 1998 au Japon sur PlayStation. Une petite pépite comme on n'en fait plus assez, et qui se voit merveilleusement bien portée 27 ans plus tard sur nos machines actuelles.
Alors évidemment, les plus jeunes vont trouver ça nul, mais pour les amateurs de shoot'em ups rétro, c’est de l’or en barre. En quelques secondes, j’ai retrouvé les mêmes sensations qu’à l’époque, sauf que là, tout est plus fluide et tout va plus vite dans les chargements. C’est super agréable et City Connection a eu la bonne idée d’ajouter une tonne de nouveautés : graphismes d’époque et aussi en version haute définition, support des affichages 4/3 et écran large, fluidité impeccable en 60 FPS, refonte de la bande son par Masahiko Ishida (R-Type II), USP (R-Type Delta) et Chris Hulsbeck (R-Type C64 et Amiga), mode entraînement, etc. Que de bonnes choses ! Et tout cela est attendu sur Switch, PS4, PS5, Xbox Series et PC, dès le 20 novembre 2025.
OPUS: Prism PeakIl y avait un éditeur que je voulais absolument voir à la Gamescom, tellement ses propositions collent avec ce que je recherche. Et cet éditeur, c’est Shūeisha Games. Il s’agit de la branche jeux vidéo créée en 2022 du groupe Shūeisha, qui possède les magazines Weekly Shōnen Jump, Monthly Shōnen Jump, Ultra Jump, Weekly Young Jump, Ribon, You, etc.. Vous comprenez donc rapidement pourquoi cela m’intéresse. C’est donc après un rendez-vous pour voir No Straight Roads 2, dont on reparlera plus tard ce mois-ci, que j’ai pu essayer OPUS: Prism Peak. Un grand merci à l’équipe Shūeisha Games qui n’a pas voulu que j’aille dans le hall 10 pour leur jeu. Ils m’ont donc installé un PC portable, un casque, une manette Xbox, le tout accompagné d’un petit café, et je me suis lancé dans ce jeu développé par Sigono.
OPUS: Prism Peak est un jeu d'aventure avec une patte artistique très proche de l’animation japonaise et pas franchement à l’ambiance joyeuse. On y incarne, en vue à la troisième personne, un photographe de 35/40 ans je pense, qui n’a pas eu que des bons moments dans la vie et qui décide de tout plaquer pour retourner à la campagne et y trouver la paix. Sauf que notre homme se retrouve dans un royaume éthéré, hors du temps, et y rencontre une jeune fille.
La démo était très courte (environ 25 minutes), mais elle m’a déjà donné un aperçu global : c’est lent mais très intéressant et hyper touchant. Ce n’est clairement pas le genre de jeu où il faudra être pressé. Sinon, j’ai tout de même apprécié le tout, notamment les prises de clichés avec un appareil photo, qui sera l’objet principal du jeu. L’histoire est clairement dans un délire de spiritualité et de savoir capturer les moments de vie puis d’accepter de les laisser partir. Je le garde à l'œil, même si sa lenteur et sa maniabilité un peu spéciale m’ont décontenancé. C’est prévu sur Switch, Switch 2 et PC courant 2026.
The Berlin ApartmentIl y a des titres comme ça, où on y va juste parce que l’esthétique nous tape à l'œil. C’est le cas de The Berlin Apartment, que j’ai trouvé intéressant en bande-annonce, et que j’avais hâte de prendre en main. Le studio btf nous propose un jeu d’aventure à la première personne, se déroulant dans un seul et même lieu, un vieil appartement dans la ville de Berlin. L’histoire suit un artisan chargé de faire la rénovation des lieux et qui découvre petit à petit des tranches d’histoire de ce logement. Et nous, nous jouons ces petits moments.
Sauf que je pensais qu’il y avait une vraie trame narrative, mais il semblerait que non. En tout cas, la démo ne m’a pas donné le temps d'apercevoir cela, même sur trois époques. De plus, la physique des objets est un peu cassée, ce qui n’aide pas à l’atmosphère globale du jeu. On dira que cela se met de côté, si jamais on a un peu de temps à un moment dans l’année. Dans tous les cas, c’est prévu pour le 17 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.