“Cette fois-ci, on essaie de rester sous la barre des deux heures”. Ouiiii, Noddus, oui. C’est complètement notre style, enregistrer des podcasts d’une durée raisonnable.

Eh oui, Cooldown est de retour ! Comment ça, on n'a pas sorti de podcast en juillet ? On ne voit pas de quoi vous voulez parler. Nicaulas ayant émigré vers la patrie de la liberté et de l’AR-15, pour cet épisode, ce sera Noddus, Sanakan & Fougère qui se retrouvent autour des micros.Cette fois-ci, on cause de nos jeux de l’été, de documentaires, et on se bouffe le nez sur une des vieilles marottes du JV : les jeux de zombies. Noddus s’est même fendu d’un “jeu à la con”, on se croirait presque de retour sur le plateau du “podcast-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-nom”.Les jingles sont toujours fantastiques, les takes toujours éclatées. Bref, on vous souhaite un bon retour à la maison et une bonne écoute.