Les abonnés aux Xbox Game Pass Ultimate pourront dès demain tester le jeu en streaming sur leur appareil Android (smartphone, tablette ou Android TV) via le projet xCloud. On rappelle qu'on peut facilement relier son téléphone à une TV via un cable USB-C et même utiliser un pad filaire. Plus de 150 jeux sont disponibles au lancement (à savoir une grande majorité des jeux Game Pass) et il y a du très lourd dans le lot.