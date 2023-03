Une démo pour Resident Evil 4

La seule info à retenir du Capcom Spotlight de ce soir (si l'on omet celles concernant Exoprimal , bien parti pour emprunter la voie du jeu-service de merde qui sera mort au bout de quelques semaines) avait malheureusement déjà fuité : Resident Evil 4 Remake a droit à une démo, histoire de se mettre en jambe en prévision de la sortie du jeu complet dans deux semaines. Intitulée affectueusement "Chainsaw demo" par les développeurs, elle se déroulera dans la première zone du village et vous fera affronter ses habitants fort peu accueillants. La bonne nouvelle, c'est que Capcom a arrêté de vouloir tout compliquer comme ils ont pu le faire par le passé : la démo est accessible sur toutes les plateformes (PS4, PS5, Xbox Series et PC), sans limite de temps, et ce dès maintenant.