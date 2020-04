Un logo pour la Xbox Series X ?

Le Covid-19 a forcément un peu bousculé le planning des constructeurs, notamment Sony et Microsoft , devant sortir la PS5 et la Xbox Series X pour la fin d’année. Et avec les différents salons annulés, comme l’E3 et la Gamescom, il est plus que probable que des événements en ligne soient prévus au programme.En attendant, on patiente et on se contente de peu, comme ce dépôt de logo effectué par Microsoft . De là à se dire qu’il s’agit du logo officiel de la Xbox Series X, il n’y a qu’un pas. Ou en tout cas, un début de logo officiel, parce qu’il faut bien l’avouer : ce n’est pas très sexy en l’état. Vivement un peu de concret...