Un autre projet pour IO Interactive

Maintenant que IO Interactive a mis plus ou moins un point final à sa trilogie Hitman , on se demandait un peu sur quoi le studio danois allait bosser, en plus du projet 007 dont on est sans nouvelles depuis son annonce il y a plus de deux ans . On sait maintenant qu'ils ont projet de "online fantasy RPG", ce qui peut vouloir tout et rien dire mais qui devrait au moins les changer des assassins en costar, et qu' ils recrutent du monde pour bosser dessus . Dans la mesure où le boulot abattu se limite pour l'instant à un unique artwork, n'espérez pas le voir avant un bon paquet d'années.