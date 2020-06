Ubisoft : les premières têtes tombent

Selon Bloomberg , Ubisoft a placé Maxime Beland et Tommy François en arrêt de travail suite aux accusations de ces derniers jours . Ubisoft a aussi fait appel à des cabinets d'avocats pour conduire une enquête interne. Si le nom Jason Schreier vous semble connu, c'est normal : c'est un ancien de Kotaku et un des rares vrais journalistes du milieu connu pour ses scoops et ses sources fiables. Il est maintenant chez Bloomberg et on espère que les moyens supplémentaires auxquels il a désormais accès lui permettront de donner un grand coup de pieds dans la fourmillière.