Naughty Dog cherche un développeur pour bosser sur le moteur de rendu de The Last of Us Part II et dans les qualifications on trouve des choses qui n'ont rien à voir avec la PS4 ou le PS5 comme Nvidia, DirectX 12 ou même Vulkan. Elles pointent plus dans la direction du PC ce qui laisserait pensait qu'Horizon ne serait pas le seul jeu Sony first party a être porté sur PC