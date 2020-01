Horizon: Zero Dawn cette année sur PC ?

C'est la grosse rumeur du jour : Horizon: Zero Dawn sortirait cette année sur PC. Elle vient de Kotaku (Jason Schreier) donc c'est du quasi-sur. Sony l'avait annoncé durant la Gamescom : ils sortiront des jeux sur PC. Mais cela reste assez étonnant dans le sens où Guerilla Games est une filiale de Sony.Death Stranding sortira aussi sur PC cet été et utilise le Decima, le moteur développé par Guerilla et aussi utilisé pour Horizon. Du coup le fait qu'Horizon sorte sur PC a du faciliter la vie de Kojima Productions. Cela aussi ouvre la porte à la sortie des autres jeux Decima sur PC comme Killzone Shadow Fall et Until Dawn Au passage si vous aimez la vignette de cette news, sachez qu'elle vient de Slice qui vous permet de partager vos tranches de vie-déoludiques. On y trouve plein de belles choses créés par nos lecteurs.