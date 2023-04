Suicide Squad encore repoussé

Ce qui n'était qu'une rumeur Jasonschreierienne il y a quelques semaines est maintenant confirmé : le Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady a bien été repoussé. Et pas qu'un peu, puisqu'il fait une très longue glissade jusqu'au 2 février 2024, soit un bon neuf mois, ce qui en fait aussi notre premier jeu de 2023 repoussé à l'année prochaine. On ne pensait pas que ça arriverait aussi tôt dans l'année, donc bravo à lui. Malgré tout, même si le report semble copieux dit comme ça, n'espérez pas que ça soit suffisant pour vire toute la couche de jeu-service dégueulasse, au mieux elle sera un peu cachée.