On ne peut pas épeler STEAM sans EA

Anciennement EA Downloader puis EA Link puis EA Download Manager puis Origin, le client EA permettant d'acheter et des télécharger des jeux va désormais s'appeler EA Desktop . Et tant pis pour ceux qui jouent sur PC portable. Comme d'habitude, on nous promet une expérience améliorée et des téléchargements plus rapides. Les joueurs PC ont déjà un autre nom pour Origin : "le machin inutile qu'on doit installer pour lancer certains jeux Steam". Au passage, si vous espériez utiliser l'abonnement EA Play obtenu grâce au Game Pass pour jouer à des jeux PS4, vous pouvez continuer de rêver : les abonnements ne sont pas cross-plateformes