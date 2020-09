Le projet était en cours depuis des mois (on en parlait ici ), Arm s'est finalement bien vendu à NVidia pour la coquette somme de 40 milliards de dollars , ce qui en fait le deal de puces informatiques le plus important EVER. 40.000.000.000$. Je me permets de remettre en perspective : C'est 7,5x les profits trimestriels d'Amazon "grâce" au Covid. Le communiqué de presse appuie fortement sur le renforcement de la branche IA des deux sociétés. De son côté, AMD est bien loin de la création de Skynet. La rumeur voudrait que la société annonce le mois prochain des cartesassez puissantes pour concurrencer la RTX 3080.