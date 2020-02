Les mises à jour pour No Man's Sky sont désormais plus petites mais aussi plus fréquentes. Après Synthesis et ByteBeat , Hello Games vient de sortir Living Ship . Au programme : des vaisseaux organiques qu'on peut piloter et améliorer, des missions permettant de comprendre leur origine et des PNJs dans l'espace. Comme toujours, c'est gratuit et le jeu est à moitié prix pendant quelques jours.