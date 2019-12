No Man's Skyrock

Il y a deux semaines, Hello Games sortait la mise à jour Synthesis pour No Man's Sky . Ce n'était pas une mise à jour aussi massive que Beyond mais elle a ajouté plein de petits trucs pour faciliter la vie des joueurs et pas mal de contenu.Une nouvelle mise à jour vient de sortir. Elle ajoute ce qu'Hello Games appelle ByteBeat . Il ne s'agit ni plus ni moins qu'un séquenceur permettant de créer et partager sa musique dans NMS. On peut en plus en connecter plusieurs ou les relier à des lumières pour se prendre pour Jean-Michel Jarre. Les possibilités du séquenceur sont assez poussées et permettent même de modifier directement les formes d'ondes.