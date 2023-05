Nintendo chasse le dauphin

Vous vous faisiez une joie de pouvoir ajouter l'émulateur Dolphin à votre librairie Steam d'un simple clic ? Mauvaise (mais peu surprenante) nouvelle : Nintendo a lâché sa meute d'avocats, qui sont allés taper à la porte non pas des créateurs de l'émulateur, mais de Valve directement . La page steam de Dolphin a donc été retirée de Steam, au moins temporairement le temps que les créateurs réfléchissent à ce qu'ils veulent faire, mais plus probablement définitivement quand ils auront pris conscience que ça ne vaut pas le coup d'aller au clash avec une boîte aussi mesquine que ne l'est le petit artisan de Kyoto.