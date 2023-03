Un dauphin à la vapeur

Non il n'est pas question d'un plat exotique apprécié dans les diners secrets des super-riches mais de l'arrivée prochaine sur Steam de l'émulateur Dolphin qui supporte les jeux Gamecube et Wii ou plutôt "la sixième et septième génération de consoles de big N" comme le dit la page Steam histoire d'éviter les avocats du petit artisan de Kyoto. Le tout devrait faciliter l'installation de l'émulateur sur Steam Deck, ce dernier étant super populaire sur la console portable de Valve.