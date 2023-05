Nightdive rejoint Atari pour de bon

Alors que Microsoft, tel un Monsieur de Mesmaeker qui repart sans jamais signer les contrats, continue de s'embourber dans le rachat d'Activision-Blizzard (même si l'UE vient de donner son accord, histoire que les anglais se sentent encore plus seuls qu'ils ne le sont déjà), tout roule pour Atari et Nightdive Studios : comme annoncé il y a quelques semaines le premier vient officiellement de racheter le second , et tout le monde est très content et se donne des grandes tapes enjouées dans le dos. On attend maintenant de voir sur quoi le studio spécialiste dans les remakes de vieilleries va bien pouvoir bosser une fois qu'il aura accouché dans la douleur de son System Shock à la fin du mois. On espère que ça sera un peu plus ambitieux qu'un portage de Pong dans le KEX Engine.