[MAJ] EA veut doubler Take Two

On pensait que le rachat de Codemasters par Take Two était une affaire réglée mais c'était sans compter sur l'appétit soudain d'EA pour le studio anglais. Le rachat n'étant pas encore finalisé, EA a proposé une contre-offre à Codemasters plus élevée que celle de Take Two selon Sky News EA offre 1,2 milliard de dollars pour Codemasters, soit plus de 200 millions de plus que Take-Two. On attend désormais la réponse de Take-Two. EA explique que Codemasters serait le complément parfait à ses licences existantes. Comprenez : "on a tué Burnout et on fait de la merde depuis des années avec NFS alors on a besoin de sang franc."