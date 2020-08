Les employées de Rocksteady répondent

Rocksteady a répondu aux accusations récentes en publiant une lettre signée par 7 des employées qui avait aussi signé la lettre de 2018 et qui travaillent toujours chez Rocksteady. Elles expliquent qu'elles ne souhaitaient pas que cela devienne une affaire publique et qu'elles n'ont pas été concertées avant la publication de l'article par The Guardian . Mais surtout elles confirment que le studio s'est contenté de faire une série de réunions après avoir pris connaissance du problème sous entendu qu'il n'y a eu aucune sanction. La réponse officielle du studio se fait attendre mais on n'espère pas autre chose qu'un "Promis on le fera plus".