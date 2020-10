Le sort de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 continue de s'assombrir : Cara Ellison vient de mettre les voiles pour aller bosser chez League Of Geeks . Elle était senior narrative designer sur le projet et était la figure de proue avec Brian Mitsoda qui a été dégagé au mois d'août . Le jeu est attendu quelque part en 2021.