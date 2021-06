itch.io lance un bundle pour la Palestine

L’an dernier près de 1400 créateurs s’étaient réunis sur itch.io pour contribuer à un gigantesque bundle caritatif soutenant la justice et l’égalité raciale aux États-Unis. Rebelote cette année avec un bundle pour la cause palestinienne , rassemblant plus de 860 créateurs, 673 jeux vidéo mais aussi des centaines de jeux de rôles, d’outils et divers e-booquins. L’argent récolté sera entièrement reversé à l’UNRWA , un programme de l’ONU venant en aide aux réfugiés palestiniens. On approche des 600 000 dollars recoltés.