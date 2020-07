Le titre du prochain opus de Call Of Duty a fuité grâce à Doritos. Je ne parle pas de M. Doritos mais bel et bien d'un paquet de Doritos . Il s'appellera donc Call of Duty Black Ops Cold War. Le nom laisse présager une sorte de reboot de la série Black Ops qui fait suite à un reboot de Modern Warfare. Mais où vont-ils chercher tout cela ?