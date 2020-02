E3 2020 : l'industrie Geoff l'éponge

E3, the world’s premier event for computer and video games and related products, has been reimagined to include new stage experiences, experiential zones, and live events to showcase new titles and innovations in video games and to celebrate video game culture.



"Avec ce qui a été communiqué à propos de l'E3 jusqu'à présent, je ne me sens pas confortable à l'idée de participer cette année." C'est avec ces mots que Geoff Keighley annoncé qu'il ne participerait pas à l'E3 2020. Le bonhomme a quand même couvert le salon pendant 25 ans. C'est aussi le créateur et l'hôte de l'E3 Colliseum, un évênement en marge de l'E3 dans lequel les fans assistent à des discussions entre développeurs. Enfin, c'est aussi le créateur et l'hôte des Game Awards. Bref, c'est le porte-parole de l'industrie du jeu vidéo.Pour comprendre ce que veut dire Geoff par "avec ce qui a été communiqué à propos de l'E3 jusqu'à présent", il suffit de lire le communiqué de presse de l'ESA. Il parle de célébrités, de joueurs stars, de créateurs, d'expériences et d'évênements en direct. En clair, le cauchemard décrit en septembre est en train de devenir une réalité à savoir un salon qui se transforme en festival rempli d'hommes-sandwichs (pardon, "influenceurs") qui se filment en compagnie des fans et des trois membres de l'industrie qui ont tiré la courte paille.Le premier jour sera toujours réservé à la presse et à l'industrie mais les deux jours d'après seront accessibles à tous les gens prêts à dépenser $165 pour regarder des gens jouer pendant qu'ils font la queue 2H pour jouer 5 minutes à une démo et repartir avec un t-shirt moche. On attend de voir les plans complets du salon pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts mais on a mal à comprendre ce que veut faire l'ESA.L'E3 est un petit salon comparé aux mastodontes TGS, Gamescom et PGW et ne peut pas vraiment grandir à cause de la taille réduite du LA Convention Center. Mais c'est aussi le seul orienté business. Les développeurs ont déjà leur salon (GDC) et les joueurs ont aussi le leur (PAX). Ce genre de décision risque de faire fuire ceux intéressés par la partie business justement. Ajoutez à cela l'absence de Sony et les craintes liées au Covid-19 qui déjà provoqué l'annulation du MWC et vous obtenez un cocktail détonnant pour un bide retentissant.Voici le communiqué de presse: