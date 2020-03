The Last Of USSR

Il fut un temps, une adaptation cinématographique de The Last Of Us était en projet avec le créateur et scénariste du jeu, Neil Druckmann, à l'écriture et Sam Raimi à la réalisation. Le projet est tombé à l'eau mais vient de renaitre sous forme d'une série TV co-produite par HBO, Naughy Dog et PlayStation Productions. Neil Druckmann sera toujours à l'écriture mais il sera accompagné d'un co-scénariste qui sera en charge de la série dans son ensemble : Craig Mazin.Le nom ne vous dit peut être rien mais c'est le créateur de l'excellente série Chernobyl qu'on vous encourage fortement à regarder sauf si vous avez tendance à être dépressif. Le bonhomme est aussi le scénariste de films comme Scary Movie 3 et 4, Very Bad Trip 2 et 3 et Le Chasseur et la Reine des glaces donc on imagine déjà l'accueil que va recevoir la série de The Last Of Us : 3.6 Roentgen. ( source de la vignette