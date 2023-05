La dernière fois qu'on vous avait parlé du remake de PoP Sands of Time , c'était pour annoncer que les précommandes du jeu avaient été annulées . Six mois ont passé, et Ubi a aujourd'hui plein de choses à nous dire à propos de ce remake maudit. Par exemple, il ne sera une fois de plus pas visible lors de l'Ubisoft Forward du non-E3 en juin. Il y a une bonne raison à cela : annoncé en 2020 , sans cesse repoussé avant d'être arraché des mains du studio de Pune pour être repris par celui de Montréal (à l'origine du jeu de 2003) en 2022 , le jeu est désormais... en phase de conception. On aurait presque envie de rire si ce n'était pas aussi triste. On se donne rendez-vous au plus tôt en 2025 donc, sous réserve qu'il n'ait pas été mis à la benne pour de bon d'ici là.