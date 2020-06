Encore un peu d'espoir pour The Dark Pictures Anthology

Après une décevante revisite du bateau fantôme avec Man of Medan (testé par votre serviteur ici même ), Supermassive Games continue sa traversée de l'horreur avec Little Hope , le prochain épisode de sa Dark Pictures Anthology qui a profité de la crise sanitaire pour doucement glisser à l'automne 2020. Il y sera question de chasse aux sorcières et d'une ville hantée. Oh et on retrouvera notamment au casting l'insupportable Will Poulter. En attendant une date de sortie ferme, son éditeur nous présente 8 minutes de gameplay embrumé.