Des pirates par millions

On vous parlait il y a un mois et demi du succès de Sea of Thieves sur Steam sans pouvoir donner des chiffres précis. Microsoft et Rare ont répondu à cette question en annonçant que le jeu avait dépassé le million de ventes sur le magasin de Valve, ce qui lui a permis de battre son record de joueurs mensuel (3,3 millions en juin). Au total, ce sont plus de 15 millions de joueurs qui ont lancé le jeu au moins une fois. Un joli succès qui devrait perdurer. Le jeu est en effet la tête d'affiche du Game Pass et ses extensions régulières en font le jeu parfait pour l'abonnement : on y retourne une fois tous les six mois pour faire le nouveau contenu entre amis.