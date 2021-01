Carton plein pour Hitman 3

Si on met de côté les problèmes liés aux exclusivités , Hitman 3 est un très bon jeu, un de meilleurs de la série. En tout cas c'est ce que me disent billou95 et Feed (le test arrive sous peu). Du coup on est content d'apprendre qu'il s'est bien vendu : IOI a recoupé les coûts de développement en une semaine et comme ils auto-publient le jeu, une bonne partie des sous va dans leurs poches. Le développement en question n'est pas totalement fini vu qu'IOI va continuer d'ajouter des choses à commencer par une couche de ray-tracing pour les consoles nouvelle génération.