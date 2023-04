Atari fait le plein de vieilleries

Ce week-end, profitant d'une météo clémente, Atari est allé faire les brocantes et a ramené plein de vieilles licences oubliées dans son cabas. Le communiqué de presse parle de plus de cent titres, parmi lesquels Bubsy (série de jeux de plateforme nuls), Hardball (jeu de baseball), Demolition Racer (sous Destruction Derby), des simulateurs d'avion de chez MicroProse comme 1942: Pacific Air War ou F-117A, ou encore la marque Accolade (à l'origine notamment de la série Test Drive, cette dernière ne rejoignant pas le giron d'Atari puisqu'elle est actuellement chez Nacon qui sortira peut-être un jour TDU Solar Crown ). On se demande bien ce qu'Atari va pouvoir faire de tout ça, mais on ne serait pas surpris que Nightdive Studios le précédent achat d'Atari ) se retrouve avec quelques unes de ces antiquités sur son bureau.