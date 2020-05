Area F2, le clone mobile de Rainbow Six: Siege , vient de disparaitre de l'App Store et de Google Play et les serveurs sont passés hors ligne. Officiellement, son développeur explique que c'est pour améliorer l'expérience de jeu mais on se demande si ce n'est pas une manière polie de dire "Oups on s'est fait prendre en flagrant délit de plagiat alors on va revoir notre copie".