Colored Five : Breach

"Bonjour. C'est moi Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft. Ceci est le site web que je squatte que vous voyez là. Pas mal non ? C'est français. Je me permet d'interrompre cette vidéo de gameplay d'Area F2 qui suit parce qu'on se fout un peu de ma gueule : c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le jeu est un copié-collé de Rainbow Six: Siege à tous les niveaux : gameplay, graphismes, design, interface, niveaux... C'est littéralement une version mobile de R6S sans la licence. Du coup je colle un procès à la maison-mère du studio qui développe, le géant chinois Alibaba, ainsi qu`à Apple et à Google pour distribuer le jeu sur leurs boutiques respectives. Bon certes mon frère Michel a fait la même chose pendant des années à Gameloft mais c'est radicalement différent cette fois : ce sont mes jeux qu'on copie."