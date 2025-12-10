Wholesome Snack 2025, le résumé au coin du feu

Et s'il n'y en avait pas que pour les Game Awards en cette fin d'année ? Ils sont quelques-uns à lancer leurs Directs et Wholesome Games nous revient avec un Wholesome Snack 2025 qui couvre moins de jeux que cet été, et c'est pas plus mal pour nous qui devons tout décortiquer.

Lost & Found co.





beetle

Encore un jeu qui vous fera vivre la vie d'un(e) dactylo, car vous devrez taper sur les touches de votre clavier pour interagir avec les personnages à l'écran. Son originalité, c'est qu'il semble reprendre aussi des actions qu'on fait régulièrement sur son clavier comme des raccourcis (CTRL+C, CTRL+V, etc.). À voir si le titre aura ce qu'il faut pour tenir sur la durée à sa sortie, probablement l'année prochaine sur Steam.





Moomintroll: Winter's Warmth

Verdant

On n'en sait pas beaucoup sur le titre dont la bande-annonce présente un chasseur qui abat un cerf géant dans un monde post-apocalyptique, mais on a envie d'en savoir plus. Et pour ça, il faudra attendre au moins l'année prochaine. Pas de date de sortie, mais le jeu sortira pour sûr sur Steam.





PANdemonium: Merge!

Steam.



Prenez le concept de Suika Game , ajoutez une poêle à frire et vous obtenez PANdemonium . Le jeu vous demandera de combiner des ingrédients en les faisant se toucher pour répondre à l'estomac insatiable de tout ce que la forêt comprend d'animaux. Évidemment, qui dit manipulation de poêle dit physique qui viendra foutre la zizanie dans vos recettes de cuisine. Le jeu dispose déjà d'une démo sur

Coffee Talk Tokyo

5 mars 2026 sur Steam, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Switch.



A-t-on besoin de présenter Coffee Talk ? Entre tranches de vie de clients et simulateur de barista, le jeu a connu un franc succès et aura droit à une déclinaison japonisante lesur, mais aussi suret

Restory

courant 2026, mais un playtest va bientôt débuter sur Steam.



D'habitude pas ma tasse de thé, le genre de jeux qui vous demandent de dépoussiérer des objets 3D contient ici un twist cool : nous faire jouer un réparateur d'électronique au Japon. À nous donc de démonter entièrement des Atari 2600 , des PSP et autres Tamagotchi et changer des transistors pour nos clients. Une sortie est prévue, mais un playtest va bientôt débuter sur

Bits & Bops

Steam et vous avez même une démo qui permet de l'essayer et pourquoi pas de l'adopter.







Enfin comme d'hab, on vous laisse l'entièreté de la conférence qui contient également sa dose de jeux de gestion d'intérieur et autres simulateurs de ferme.



Comme d'hab, je vous présente ici quelques titres qui sortent du lot sur cette petite demi-heure de présentation.Les jeux de recherche d'objets cachés à la Où est Charlie ?, on connaît. Mais celui-là est bien plus chiadé que les autres, à la fois dans ses nombreuses animations, sa direction artistique choupinette et le fait qu'on puisse rentrer dans les bâtiments pour fouiller encore plus la carte. Le titre sortira surle