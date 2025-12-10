ARTICLE
Wholesome Snack 2025, le résumé au coin du feu
par billou95, email @billou_95
Et s'il n'y en avait pas que pour les Game Awards en cette fin d'année ? Ils sont quelques-uns à lancer leurs Directs et Wholesome Games nous revient avec un Wholesome Snack 2025 qui couvre moins de jeux que cet été, et c'est pas plus mal pour nous qui devons tout décortiquer.Comme d'hab, je vous présente ici quelques titres qui sortent du lot sur cette petite demi-heure de présentation.
Lost & Found co.Les jeux de recherche d'objets cachés à la Où est Charlie ?, on connaît. Mais celui-là est bien plus chiadé que les autres, à la fois dans ses nombreuses animations, sa direction artistique choupinette et le fait qu'on puisse rentrer dans les bâtiments pour fouiller encore plus la carte. Le titre sortira sur Steam le 11 février 2026.
beetle
Encore un jeu qui vous fera vivre la vie d'un(e) dactylo, car vous devrez taper sur les touches de votre clavier pour interagir avec les personnages à l'écran. Son originalité, c'est qu'il semble reprendre aussi des actions qu'on fait régulièrement sur son clavier comme des raccourcis (CTRL+C, CTRL+V, etc.). À voir si le titre aura ce qu'il faut pour tenir sur la durée à sa sortie, probablement l'année prochaine sur Steam.
Moomintroll: Winter's Warmth
Après le très chouette Mumrik : La mélodie de la Vallée des Moomins qui ressuscitait les petits trolls finlandais créés dans les années 40, le studio Hyper Games revient avec une suite à son jeu d'aventure. Cette fois-ci, un Moomin devra affronter un hiver rude et accomplir diverses quêtes, tout en recevant des amis dans son manoir. Sortie en 2026 sur Steam.
Verdant
On n'en sait pas beaucoup sur le titre dont la bande-annonce présente un chasseur qui abat un cerf géant dans un monde post-apocalyptique, mais on a envie d'en savoir plus. Et pour ça, il faudra attendre au moins l'année prochaine. Pas de date de sortie, mais le jeu sortira pour sûr sur Steam.
PANdemonium: Merge!
Prenez le concept de Suika Game, ajoutez une poêle à frire et vous obtenez PANdemonium. Le jeu vous demandera de combiner des ingrédients en les faisant se toucher pour répondre à l'estomac insatiable de tout ce que la forêt comprend d'animaux. Évidemment, qui dit manipulation de poêle dit physique qui viendra foutre la zizanie dans vos recettes de cuisine. Le jeu dispose déjà d'une démo sur Steam.
Coffee Talk Tokyo
A-t-on besoin de présenter Coffee Talk ? Entre tranches de vie de clients et simulateur de barista, le jeu a connu un franc succès et aura droit à une déclinaison japonisante le 5 mars 2026 sur Steam, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Switch.
Restory
D'habitude pas ma tasse de thé, le genre de jeux qui vous demandent de dépoussiérer des objets 3D contient ici un twist cool : nous faire jouer un réparateur d'électronique au Japon. À nous donc de démonter entièrement des Atari 2600, des PSP et autres Tamagotchi et changer des transistors pour nos clients. Une sortie est prévue courant 2026, mais un playtest va bientôt débuter sur Steam.
Bits & Bops
La petite surprise de dernière minute était Bits & Bops qui reprend l'excellente formule de Rhythm Paradise avec vingt mini-jeux demandant d'accomplir des actions en rythme dans des situations loufoques. Le jeu est dès à présent disponible sur Steam et vous avez même une démo qui permet de l'essayer et pourquoi pas de l'adopter.
Enfin comme d'hab, on vous laisse l'entièreté de la conférence qui contient également sa dose de jeux de gestion d'intérieur et autres simulateurs de ferme.
Enfin comme d'hab, on vous laisse l'entièreté de la conférence qui contient également sa dose de jeux de gestion d'intérieur et autres simulateurs de ferme.